Roberto González, dirigente y secretario de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) atacó a sus correligionarios Gustavo Porrras, sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Luis Barbosa y Domingo Pérez, ambos dirigentes sindicales del régimen sandinista.

“A Gustavo se le dijo, que aquí había esta asamblea ¿porque no está aquí, porque no está Luis Barbosa, porque no está Domingo Pérez aquí?”, preguntó Gónzalez durante un encuentro.

En el video que circuló en redes sociales, el dirigente sindical sandinista que “estaban cumpliendo órdenes de Daniel” y agregó “mañana no salgan diciendo cualquier pendejada, mañana no salgan lloriqueando que somos nosotros los que andamos promoviendo y provocando la división en el Frente Sandinista”.

#Nicaragua Líder sindical sandinista Roberto González ataca a Gustavo Porras, Luis Barbosa y Domingo Pérez pic.twitter.com/GOOLGbByYI — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 16, 2020

Frente a simpatizantes sandinistas, González manifestó “ya estamos probados, ya lo demostramos, tenemos resultados, nadie nos puede pelar la cara, aquí está la verdadera militancia del frente sandinista”, insistió.

En el 2017, el Secretario General de la CST denunció una supuesta persecución y amenazas supuestamente ligadas al FSLN. Sin embargo, tras la insurrección cívica en abril 2018, Gonzales radicalizó su posición a favor de la dictadura Ortega-Murillo.