Depresión Tropical Catorce podría convertirse en Tormenta Marco, alerta el Centro Nacional de Huracanes

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que clasificó una onda tropical con alto potencial de desarrollo a Depresión Tropical Catorce y con altas probabilidades de convertirse en la Tormenta Marco. El fenómeno se ubica al este en el caribe nicaragüense y se pronostica se desplace al oeste-noreste.

“El Centro Nacional de Huracanes está emitiendo avisos sobre Tropical Depresión Trece, ubicada a varios cientos de millas al este de la Islas de Sotavento del norte. También se emiten avisos sobre Depresión Tropical Catorce recién formada, ubicada a un par de ciento millas al este de la frontera entre Honduras y Nicaragua”, indica el aviso.

Según la institución, la depresión tropical Catorce se formó en el mar Caribe central-occidental con posibilidades de convertirse este jueves en la tormenta Marco.

La información generó que el Gobierno de Honduras emitiera una alerta costera desde su frontera con Nicaragua y, hacia el oeste, hasta Punta Castilla. Esta alerta incluye al archipiélago hondureño de las Islas de la Bahía.

El centro de este sistema fue localizado a 375 kilómetros (235 millas) al este de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, cerca de las 11:00 hora local.

El fenómeno viaja hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de cerca de 55 km/h (35 m/h).

