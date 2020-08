Los Pipitos entregarán paquetes alimenticios y kits sanitarios en su 33 años de fundación

Este miércoles la organización Los Pipitos cumple 33 años desde su creación y lucha por defender los derechos y promover el desarrollo integral de los niños y personas con discapacidad en Nicaragua.

Ruth Elizondo, madre fundadora de Los Pipitos informó a 100%Noticias que este año no se realizará la celebración tradicional de forma masiva por la pandemia del COVID-19. Sin embargo desarrollarán diferentes actividades para destacar el trabajo que llevan a cabo con apoyo de organismos internacionales.

En el marco de su aniversario, Los Pipitos entregarán manuales de orientación sanitaria, kits sanitarios, paquetes alimentarios y huertos familiares que beneficiarán a más de dos mil familias nicaragüenses.

“Vamos a distribuir paquetes alimenticios para la familia más pobres, después vamos a comenzar con un programa de huertos familiares, principalmente con las familias que tienen dificultades para atenuar el tema de la seguridad alimentaria y que a la vez sirva de terapia para los muchachos y por otro lado promover el trabajo conjunto de la familia”,expresó Elizondo a 100%Noticias

La madre fundadora también informó que estarán desarrollando programas en lineas “poder contar con los recursos suficientes para poder hacer las recargas de teléfono para el personal que brindará este trabajo de acompañamiento a las familias”, explicó.

Los Pipitos es una asociación con 80 capítulos que cuenta con 24 centros de atención y con el Instituto Médico Pedagógico Los Pipitos (IMPP) que apoya a más de 8 mil familias en todo el territorio nacional.

Frente a la pandemia COVID-19, Elizondo agradeció el apoyo de las organizaciones internacionales y la empresa privada nacional por exter una mano amiga “Gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta de los organismos internacionales quienes nos apoyan de diferente forma y actualmente tenemos 17 proyectos en ejecución, con estos recursos es que hemos podido irnos reorganizando, para esta nueva forma de trabajo, para poder garantizar el acompañamiento a las familias en la distancia y poder hacer cuando se puede trabajo en línea, definitivamente que esta respuesta de los organismos internacionales ha sido para nosotros fundamental para continuar nuestro trabajo”, expresó.

Los Pipitos hizo un llamado a la población en general para respaldar el programa “Reciclaje por la vida y la esperanza” a través de la donación de materiales reciclables “son básicamente los desechos de su casa, equipos electrodomésticos, revistas, periódicos, archivos, baterías de carro, llantas en fin todo lo que fue nos pueda ayudar a poder complementar y financiar alguno de estos proyectos”. Para apoyar ese programa llame a los números (85 12 29 46).

A pesar que Los Pipitos no recibe financiamiento del Estado de Nicaragua, Elizondo asegura que hay grandes avances en la sociedad nicaragüense “hace 33 años los muchachos con discapacidad estaban encerrados en sus casas y muchas veces en condiciones infrahumanas, amarrados, escondidos terriblemente y había una falta de apertura de la sociedad, la sociedad no estaba conciente que era un problema social, en comparación a donde estábamos, obviamente hemos avanzado enormemente. Ahora nuestros hijos se ven como sujetos de derecho, no te asustas de ver una persona con discapacidad en el cine, en el mercado, en las actividades deportivas, hace 33 años eso era impensable, hay barreras en la inclusión educativa que hay que ir venciendo”, manifestó a 100%Noticias.

En favor de las personas con discapacidad, Elizondo destaca la Ley de Inserción Laboral y la Inclusión Educativa.