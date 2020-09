Joe Biden condena deportaciones de nicaragüenses solicitantes de asilo

El candidato presidencial demócrata y ex vicepresidente Joe Biden condenó las deportaciones de nicaragüenses solicitantes de asilo político en Estados Unidos.

“Los solicitantes de asilo nicaragüenses que huyen de la opresión merecen que se escuchen sus casos. En cambio, están siendo deportados de nuevo al dominio tiránico de Daniel Ortega sin la oportunidad de continuar con sus reclamos. La crueldad del presidente Trump realmente no conoce límites”, escribió en twitter Biden.

La reacción de Biden se debe a que Valeska Alemán, Moisés Alberto Ortega Valdivia y Jessica Carolina Pavón Pavón recientemente fueron deportados cuando pretendían solicitar asilo en ese país. Los deportaron son víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Nicaraguan asylum seekers fleeing oppression deserve to have their cases heard. Instead, they’re being deported back into the tyrannical grip of Daniel Ortega without a chance to pursue their claims.



President Trump’s cruelty truly knows no bounds. https://t.co/FxhjCUXkZ8