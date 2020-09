Visten a niños con uniforme de sancionada Policía sandinista en Nicaragua

8:13 a.m.

"Antes que todo pido disculpas por esta imágenes que me hacen llegar, pero me parece la manipulación y adoctrinamiento más burdo hacia la niñez, me dicen que fue en Wiwili" es la denuncia que hizo en su facebook el excarcelado político Gonzalo Cáceres sobre las imágenes de niños vestidos de policías en el inicio de desfiles escolares en algunas partes del país.

Lea También: Ministerio de educación utiliza a niños para cargar cartel que exalta figura del dictador Daniel Ortega

En fotos anteriores se observaba a niños cargando un cartel que dice “Daniel orgullo patrio en victorias educativas”, lo que evidencia la propaganda política que existen dentro de los centros educativos públicos de Nicaragua, algo que no es nuevo aseguró a 100% Noticas Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial.

Recuerde Leer: Dictadura hace proselitismo político hasta en los libros de inglés de las escuelas del país

Acciones que violan el código de la niñez y la adolescencia de Nicaragua, según detalla Alex Bonilla, especialista en temas de educación “según el código de la niñez y la adolescencia los niños no deben de ser tratados como objetos de fácil manipulación de los adultos por lo que nos obliga a establecer el interés superior del niño y la niña en toda actuación de las instituciones públicas, por lo que se ve a través de esa imagen donde los niños sostienen el mural exaltando la figura política partidaria de Daniel Ortega es un atentado al interés superior de los menores”.