Rosario Murillo: "esos puchos insignificantes son los que tienen odio en el corazón"

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo arremetió contra la oposición nicaragüense y defendió el trabajo de la sancionada policía sandinista durante la conmemoración de los 41 años de la institución.

En su intervención, Murillo expresó “así que, 41 Años de nuestra Policía Nacional y sabemos que en todo momento ahí ha estado la Policía, defendiendo los Derechos del Pueblo, de las Familias, de las Comunidades en toda nuestra Sagrada Geografía. Solamente los indiferentes, los insensibles, los que no tienen Amor en el Corazón, los que contínuamente expresan, y son unos poquitos, todo el mundo sabe cómo les digo yo, los “puchos”, esos “puchos”, esos “puchos” insignificantes, son los que tienen odio en el Corazón”.

La sancionada Murillo también se refirió a la insurrección cívica en abril 2018, la cual calificó de “destrucción de la paz” “en aquellos horrorosos momentos del ataque terrorista y la destrucción de la Economía, y de la Paz, fue un asalto a la Paz, en nuestra Nicaragua sabíamos que íbamos a Salir Adelante. Y sabíamos que eso no era justo para las Familias nicaragüenses. Y sabíamos que eso, que era injusto, que era expresión de insensibilidad, e indiferencia y de odio, no iba a prevalecer”

Leer más: Daniel Ortega culpa a opositores de sembrar "cizaña" y advierte que reeditar luchas del pasado no es posible

Para Murillo, las manifestación ciudadanas en el 2018 fueron “frutos” de “intervenciones” “mentalidades intervencionistas e injerencistas, no de mentalidades o de Cultura nicaragüense. Sabíamos que Dios estaba ahí probándonos, y sabíamos que el Bien, como la Paz, llegaría. Y llegó ! Y dijimos : Ni Pudieron, Ni Podrán, porque aquí reina Cristo Jesús ! Hay algunas personas que no les gusta que hablemos así... ¿Y por qué no les gusta ? Tal vez les molesta sentirse increpadas o culpadas, pero bueno, hay que recordar”, señaló.

Muillo dijo que desde muy joven fue llamada para estar en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “Yo recuerdo, cuando muy, muy joven, a mí me buscaron para ser parte del Frente Sandinista, mis padres no querían, me decían : Solo tenés que perder, vos no tenés que ganar. Que se metan los que tienen que ganar. Vos sólo tenés que perder. Bueno, era una manera de pensar, pero uno nunca pensó así, uno vivió la vinculación honrosa al Sandinismo y a la Revolución con Amor, pensando que era imperativo derrotar la Dictadura”.

Leer más: Sacerdotes extranjeros son perseguidos por dictadura en Nicaragua, denuncia Iglesia católica

La sancionada vicepresidente reiteró que la Policía Nacional es la Policía Sandinista “esos han sido los Sentimientos, los Ideales, los valores, que han inspirado a la Revolución, y como hija de la Revolución, a la Policía Sandinista, hoy Nacional, al Ejército Popular Sandinista, hoy Ejército de Nicaragua”, apuntó.