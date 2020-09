Tres familias de Malacatoya, Granada denuncian que los dejaron fuera de proyecto de vivienda del Banco Mundial

Tres de 41 familias que recibieron la promesa de recibir una vivienda digna acompañado de la construcción de la carretera a Malacatoya, Granada, denunciaron que siguen viviendo en la precariedad, ya que la vivienda prometida se las dieron a tres familias que no habitaban en el lugar, denunció en 100% Noticias la concejal Soraida Abea de Ciudadanos por la libertad, CxL.

“El MTI (Ministerio de transporte e infraestructura) levantó un censo, hay una lista adjudicando a esta familia, (la vivienda) resulta que existe una primera lista, segunda lista y una tercera lista, pero a ninguna de las familias les han querido dar la vivienda. El Banco Mundial donó la ampliación de la carretera cuando miró el estado de vulnerabilidad de las viviendas y de las familias pensó que no era correcto que siguieran viviendo ahí” dijo la concejal Abea.

Rafael Blanco, uno de los habitantes del barrio el Kilombo y que sería beneficiado aseguró que "se hicieron tres censos y la alcaldía de Granada todavía, no nos entrega las casas, yo tengo 12 años de vivir aqui, pueden cersiorarse que no es mentira lo que digo".

Fatima del Rosario Chavarría Peña, tiene 5 años de vivir en el barrio el kilombo "la alcaldia dejó fuera a 3 familias, somo 3 familias, somos pobres y aqui estamos esperando respuesta de la alcaldía" reclamó y agregó que la alcadesa de Granada llegó a ver el proyecto en el puente centroamérica, "yo hablé con ella, ¿qué dijo la alcadesa? que no sabía nada, que habláramos con Jennifer (trabajadora de la municipalidad) y Jennifer lo que hace es rechazar, nos corre (...)la ayuda vino de afuera, del Banco Mundial, pero ahora rehúsan y los de la alcaldía lo que hacen es solo ignorarnos, tratarnos, humillarnos" denunció Chavarría.

La tercera familia que no ha recibido el beneficio de la vivienda es la de Velia Calero García, quien vive en completa vulnerabilidad y con las lluvias "estoy hundida, las corrientes se me ha llevado todas mis cosas, necesito que me ayuden, que me apoyen, porque solo 38 viviendas han dado y son 41, he hablado con la alcaldesa, no me da ninguna respuesta ni si, ni no, ella vino, se fijó, miró la casas, la situación que vivo con mis hijos, hemos metido papeles a la alcaldía y no nos dan ninguna respuesta a las tres familias" manifestó.

El proyecto de ampliación de la carretera incluía la construcción de 41 viviendas, “el primero de junio la alcaldía entregó 38 viviendas y allí estaba presente yo con las tres familias, sin embargo, es un capricho de ellos, si el Banco Mundial donó 41 viviendas tienen que ser eso, para las 41 familias que están allí porque ya que la carretera está en ampliación tienen que ser desalojados ¿Dónde van a vivir esta gente?” destacó Soraida Abea concejal de CxL.