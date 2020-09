Rosario Murillo dice cuenta con "amplia" mayoría para aprobar cadena perpetua

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que cuenta con el respaldo de una “amplia” mayoría de nicaragüenses que aprueban una reforma a la Constitución Política para establecer cadena perpetua en el país.

“Vamos a trabajar también para avanzar presentando las propuestas que todos ratificamos por mayoría que se ratifican en nuestra Nicaragua, asegurar castigos ejemplares en la máxima expresión posible, un reclamo nacional para los responsables de crímenes atroces, violaciones, crímenes de odio, tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes en cualquier parte de nuestro país”, manifestó Murillo.

Según la sancionada, los nicaragüenses reclaman un “castigo ejemplar” para los responsables de crímenes “anoche por ejemplo, que un individuo que entró, que había entrado dos veces antes a robar, pretendía robar en una casa de un barrio, de familias trabajadoras en Granada, fue capturado por familias vecinas, entregado a la Policía, incluso había ahí un escenario preocupante porque algunas familias pensaban lincharlo. Hay una respuesta unánime en nuestra Nicaragua a la urgencia de dar ejemplo con castigos en la máxima expresión posible, para quienes cometan esos crímenes de odio, crímenes atroces, violaciones. La niña, ahí en Granada, a la que pretendía violar este sujeto, según me informaban ayer los compañeros, tiene 9 o 10 años, imagínense que barbaridad, qué crimen, como no se va a condenar una acción como esa, acción de odio, crímenes, asesinatos, son tratos crueles, aberrantes, humillantes, inhumanos, denigrantes y degradantes, no solo perseguirlos, sino condenarlos, y que estos sujetos enfermos, perturbados, estén a buen resguardo para que no pretendan seguir con sus tropelías contra niñas, contra adolescentes y mujeres mayores también”, señaló en su intervención de mediodía.

Leer más: Policía sandinista sostiene que Bryan Coronado murió por sumersión

Murillo sostuvo que no seguirán permitiendo “impunidad” y culpa a la oposición nicaragüense de “oponerse” a la cadena perpetua “esos criminales, aquellos que se oponen, por algo será, lo decimos todos los días, por algo será, el que la debe la teme, a lo mejor han participado en esos crímenes de odio y tratos crueles. Solo recordemos los videos que conocimos en ese terrible 2018, cuando aplaudían esas mismas personas que hoy manifiestan su desacuerdo con este castigo ejemplar que se está pidiendo y lo están pidiendo todos los sectores de la sociedad, en mayoría, esas personas aplaudían cuando capturaban, secuestraban, embarraban, manchaban con los colores de la Patria manchados también por esas manos criminales, a miles de personas que reconocían como sandinistas y las embarraban de pintura y los amenazaban con la muerte, y los ataban contra postes o árboles, unas prácticas terribles, que solo habíamos vistos antes entre bandas criminales en otras latitudes”, vociferó.

Leer más: Denuncian en CPDH otra detención de joven opositor en Nicaragua

La vicepresidenta aseguró que la población está vigilante en todo el país “la población ayer rescató a la niña, vamos a trabajar en todas partes porque todos somos responsables, guardianes de la vida en nuestra Nicaragua”.