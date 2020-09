Policía sandinista sostiene que Bryan Coronado murió por sumersión

La sancionada policía sandinista informó que Bryan José Coronado Zeledón de 17 años murió por sumersión. La familia del joven rechaza la versión policial.

En una nota de prensa, la policía señaló que el sábado 19 de septiembre a través de la línea de emergencia 118 informaron del hallazgo de un cuerpo sin vida a orillas del Río Grande de Matagalpa, de la entrada a La Cascajera 200 metros al este, comunidad Las Tejas Número Dos.

Oficiales de investigación y peritos de criminalística, identificaron al fallecido como Bryan José Coronado Zeledón. La policía encontró la Motocicleta placa MT 33977, en la que se movilizaba Coronado Zeledón, el día de su desaparición, en la quebrada Las Nubes, sector de Residencial PROLACSA.

Según el médico forense, el cuerpo de Coronado Zeledón no presentaba signos de violencia, determinando como causa de muerte: asfixia mecánica producto de ahogamiento por sumersión.

Para los familiares del fallecido, la versión policial es “confusa” “Estamos completamente consternados, dan una versión, otra versión y está muy oscuro esto, para mí que lo mataron al chavalo, a mí me duele mucho, es mi sobrino, tal vez aquí no vamos a tener justicia, pero con el de arriba nadie se escapa de la justicia divina” expresó Mauricio Rodríguez, tío del adolescente.

Según Rodríguez, el día que desapareció Coronado no llovió, lo que les hace dudar sobre la versión “primero dijeron una versión que había muerto por sumersión, que la moto fue encontrada aquí y el cuerpo allá y no estaba ni lloviendo, la moto aparece desbaratada y el cuerpo aparece por las Tejas, como va aparecer un cuerpo si no está ni lloviendo a quiénes van a enganchar esta gente…ellos lo mataron, matan y van a la vela” sostuvo.