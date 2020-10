Diputados sandinistas aprobarían este viernes la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, "Ley Putin"

La Comisión de Economía, Producción y Presupuesto de la Asamblea Nacional presentó el dictamen de la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. El sancionado presidente del parlamento, Gustavo Porras convocó para el próximo viernes para debatir dicho proyecto.

“La Comisión de Economía, Producción y Presupuesto dictaminó la ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el diputado Walter Espinoza se arrojó el derecho de presentar un dictamen de minoría, de acuerdo a la Ley Orgánica tiene tres días para presentar la explicación del dictamen, es decir mañana jueves diputado Espinoza”, manifestó Porras.

Según el diputado sandinista, presente o no, el diputado Espinoza el dictamen de minoría a la comisión económica, el viernes debatirán la iniciativa.

#URGENTE Sancionado diputado Gustavo Porras anuncia que este viernes aprueban Ley de Agentes Extranjeros conocida como "Ley Putín" https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/JRJYvoYoyy — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) October 14, 2020

La bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cuenta con amplia mayoría en el parlamento para aprobar la iniciativa la cual califica como “agente extranjero” a todo aquel que reciba fondos de gobiernos o agencias extranjeras, o emprenda actividades que representen “una amenaza a la seguridad del Estado”.

LEER MÁS: Policía sandinista mantuvo detenido por 24 horas a director de ONG en Nicaragua

Al respecto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), Michael Healy informó que un equipo legal analiza el dictamen de la comisión económica para conocer los cambios que se realizaron al proyecto original.

LEER MÁS: Nicaragua: diputados sandinistas endurecen proyecto de Ley de Agentes Extranjeros

“En la tarde me estoy reuniendo con el equipo de abogados para ver los cambios en la propuesta original y el dictamen, entendido que hay una lista de cambios en comparación a la propuesta de ley, hoy en la tarde vamos a estar revisando con un equipo legal para ver cuáles son las afectaciones directas que tendrán las agencias de publicidad, ONG y partidos políticos que trabajan con apoyo de organizaciones internacionales y nos estaremos pronunciando como COSEP”, dijo en conferencia de prensa virtual.

La semana pasada, el Parlamento Europeo votó una resolución de once puntos donde rechazan la leyes de Agentes Extranjeros (Ley Putin), Ley de ciberdelitos (Ley mordaza) y leyes sobre crímenes de odio. Los eurodiputados piden sanciones para Daniel Ortega y Rosario Murillo, si aprueban estas leyes en Nicaragua y no dan marcha atrás de la represión en contra de opositores, y si no garantizan el clima para unas elecciones libres y transparentes.