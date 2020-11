Estados Unidos destina 1.5 millones de dólares a Nicaragua para afectados por huracanes Eta y Iota

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) envía el Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres (Disaster Assistance Response Team, DART) tras la sucesión de huracanes en América Central, donde ayer el huracán Iota tocó tierra como una potente tormenta de categoría 4, apenas dos semanas después de que el huracán Eta golpeara a la misma región.

El DART de USAID encabeza la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos ante estas tormentas. El equipo incluye expertos en desastres de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID que están evaluando los daños, identificando necesidades y acercando a las comunidades afectadas por estas tormentas la asistencia que se necesita en forma imperiosa. El DART lleva a cabo su labor en coordinación con las autoridades locales, organizaciones humanitarias nacionales y globales, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y las Embajadas de EE.UU. en las Repúblicas de Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Estados Unidos, a través de USAID, ya se brindó asistencia tras el paso del huracán Eta y actualmente ha asignado otros US $ 17 millones correspondientes a asistencia vital para ayudar a personas afectadas por ambos huracanes en Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos nuevos fondos incluyen hasta US $ 8,5 millones en Honduras, US $ 7 millones en Guatemala y US $ 1,5 millones en Nicaragua que se destinarán a brindar albergue de emergencia, alimentos, insumos de asistencia críticos y protección para las personas más vulnerables, muchas de las cuales pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.

Como líder humanitario mundial, Estados Unidos mantiene su determinación de brindar asistencia destinada a salvar vidas para las personas afectadas por los huracanes. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental estadounidense y seguiremos asistiendo a las poblaciones devastadas por las tormentas.

Para conocer las últimas novedades sobre la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos a los huracanes recientes en América Central, visite este sitio web.