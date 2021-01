Preso político de Masaya Benjamín Gutiérrez fue acusado por "tráfico de drogas"

Benjamín Gutiérrez de 54 años de edad, quien el pasado 13 de enero fue detenido en Masaya, fue acusado este fin de semana por tráfico de drogas, así lo denunció su hija Wendy Gutiérrez la mañana de este lunes en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, (CPDH).

“Es un secuestro político, lo denuncio ya que él fue concejal por el partido PRN (Partido resistencia nicaragüense) en alianza con el FSLN y él para cuando las protestas de 2018, se negó a participar en la represión que el gobierno quería hacerle al pueblo de Nicaragua, él se sumo a la lucha de los nicaragüenses, es a partir de ese momento que es un requerido político” indico Gutiérrez.

Asimismo, aseguró que su papá es un hombre íntegro, por lo que rechaza las acusaciones de delito común que le imputa el régimen a través de la Policía y Fiscalía sandinista, “mi padre nunca ha cometido ningún delito de los cuales se le está acusando, yo lo que exijo es su pronta liberación y que nos dejen verlo, porque desde el momento que fue secuestrado político por la policía no nos ha permitido verlo” expresó Wendy Gutiérrez hija de Benjamín Gutiérrez.

Bizmara Gutiérrez, hija de Benjamín explicó que fue drogado, aparentemente le pusieron una sustancia en su comida y "lo noquearon para sacarlo del lugar donde estaba, según vecinos el fue golpeado en la cabeza, lo sacaron amarrado, también hay un audio donde él dice el nombre de la persona que le llevó comida que se llama Ángela y dice que se siente mal, se escucha ruido donde a eso de las 7 y 30 de mañana lo fueron a sacar".

Gutiérrez denunció que dos de sus tías fueron a la estación de policía de Masaya y fueron interrogadas por los oficiales, cuando vieron que no regresaban fue con su hermana a la estación policial y les ocurrió lo mismo.

"A mi me interrogó la policía y al lugar donde me llevaron me preguntaron cuántos hermanos tenía, querían saber toda la información de mis hermanos y también me preguntaron que desde cuando él estaba aquí en Nicaragua pero nosotros hasta hace poco nos dimos cuenta de que él estaba aquí” manifestó Gutiérrez.

También la ciudadana Yolanda González Escobar originaria de Masaya, denunció que la policía realizó otro allanamiento ilegal en su vivienda. González estuvo retenida por la policía y fue liberada horas después “ya es segunda vez que vienen a mi casa a llevarse lo que no es de ellos y acusarme de una cosa que nada tengo que ver, me acusan de tener armas, de que el señor Benjamín dijo que me las dio a mi, que yo las tengo en mi casa, que a dénde estaban, que les dijera y cosas absurdas” expresó González.

“Muy particular la situación de don Benjamín dado a que ustedes pueden observar cumplidor del servicio militar obligatorio de los años 80, el ciudadano también muestra pruebas de que era miembro de una unidad de combatientes” comentó el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas al recibir la denuncia de la familia de Benjamín Gutiérrez, conocido como "Tikay".

“Según las investigaciones que hicimos fue llevado el día 15 a audiencia de manera clandestina, típica de los acciones que están haciendo las autoridades” mencionó el abogado de la CPDH.