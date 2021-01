Jueza sandinista reprograma audiencia al periodista David Quintana

El periodista y director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana informó que reprogramaron la audiencia de apelación donde se le acusa por injurias y calumnias. La judicial Fátima Rosales citó al periodista para el 4 de febrero del 2021. Para el colega son táticas dilatorias.

“Increíblemente la jueza Fátima Rosales acaba de reprogramar nuevamente una audiencia de apelación imagínense ustedes qué cansancio y desgaste físico esa situación, volvieron a reprogramar una audiencia, todo esto, lo que más parece increíble es que me reprograma para el día 4 de febrero y al día siguiente mi juicio, o sea dos días, voy está viniendo acá, aparte de que tengo que venir a firmar cada 15 días” expresó Quintana.

Recuerde Leer: Reprograman juicio del periodista David Quintana para el 15 de enero

De acuerdo con el abogo Evert Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos la judicial reprogramó la audiencia para darle supuestamente tiempo de ejercer la defensa, ya que la abogada titular la Dra. María Oviedo, se encontraba indispuesta de salud. Algo que el abogado considera es un "pretexto" para posponer la audiencia.

“Nosotros ya habíamos metido un cambio de defensa, habíamos interpuesto este cambio para yo ser el nuevo abogado en esta causa del señor David Quintana y la juez dice que yo necesito tiempo para realizar una buena defensa, lo cual yo le dije que no, yo siempre he sido del equipo jurídico del señor César David Quintana” destacó Acevedo.

Lea Más: Camarógrafo sandinista acusa por calumnias al periodista David Quintana

Acevedo agregó que "lo increíble en este caso es que ahorita me otorgan tiempo, pero cuando yo quiero hablar con presos políticos y yo pido tiempo y todos los medios necesarios para poder ejercer una buena defensa, como entrevistarme con los detenidos, no lo permiten” y ahora la jueza alega que no puede violentar los derechos y garantías constitucionales y que la defensa necesita tiempo y pese a que le insistió a la jueza que renunciaba a ese tiempo, la judicial reprogramó la audiencia.

Para el abogado de la CPDH esta es una estrategia dilatoria de justicia para mantener en zozobra al periodista David Quintana quien es acusado por un excamarógrafo del oficialista canal 8 por supuesto delito de injuria y calumnia.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí