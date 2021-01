Las gotas "milagrosas" de Nicolás Maduro, sin evidencia científica

El farmaco “Carvativir” o “gotitas milagrosas” que presentó el dictador Nicolas Maduro en Venezuela y que supuestamente serían exportadas a Nicaragua para atender a pacientes con COVID-19, no cuenta con evidencia científica, expresó el médico y especialista en epidemiología, Leonel Argüello.

En el programa 100%Entrevista con Lucia Pineda Ubau, Argüello manifestó que no tienen evidencia científica del medicamento “Carvativir” y que no tiene nada que ver con la familia de fármacos antivirales.

“No se conoce este medicamento, no existe ninguna publicación, estuvimos buscando en la librería nacional de medicina en Estados Unidos y no existe Carvativir, el nombre tiene un parecido con algunos tipos de antivirales, suena parecido, pero no tiene nada que tiene que ver con la familia de antivirales, entonces no hay evidencia científica en este momento, mientras no tengamos evidencia científica no podemos dar ningún comentario de que sea efectivo”, manifestó.

Carvativir necesita certificación

En una rueda de prensa, Nicolas Maduro expresó que el fármaco sería exportado a Nicaragua para atender a los pacientes COVID-19. Sin embargo, el especialista indicó que el medicamento primero tiene que ser certificado en el país de origen y luego en el país receptor, para eso, el Ministerio de Salud tendría que demostrar que existen evidencias de su efectividad.

“El medicamento tiene que ser certificado en el país no solamente de origen sino en el país receptor, en este caso, la ministra tendría que revisar las evidencias científicas, compartirlas y demostrar que funciona, así como ser avalado por la Organización Mundial de la Salud OMS/OPS. El ministerio de salud tiene que hacer compras con evidencia científica porque hacer compras sin evidencia científica no tiene sentido”, indicó.

“Gotitas Milagrosas”

Esta semana, el presidente de facto Nicolás Maduro, presentó unas gotas que calificó como "milagrosas" y que, aseguró, neutralizan la covid-19 en un 100 % al usarlas cada cuatro horas.

"Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100 % del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández", dijo el mandatario durante una alocución televisada en la que ofreció un balance sobre la pandemia en Venezuela.

Además, Maduro prevé exportar miles de dosis de Carvativir a los países que junto a Venezuela integran el bloque ALBA-TCP (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Haití y otras naciones caribeñas) y comercializarlo con otros países con los que mantiene una "relación estratégica", aunque no mencionó ninguno.

