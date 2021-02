Alberto Brunori de ONU Derechos Humanos asegura que régimen de Ortega rechaza apoyo para superar crisis

9 a.m.

Al menos 37 solicitudes de información envió Naciones Unidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para conocer la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El representante regional para Centroamérica y el Caribe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alberto Brunori, señala que la respuesta es el silencio.

Esta semana el organismo presentó un nuevo informe en el que señalan que continúan las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, violación a la libertad de expresión, al derecho de reunión, ataques a periodistas, amenazas. La ONU teme que se incremente el número de violaciones en un año electoral, cuando está previsto que los nicaragüenses elijan a un nuevo presidente.

En una entrevista a El País, el representante regional para Centroamérica y el Caribe lamenta que el régimen de Ortega haya dejado de responder desde junio de 2020 a las solicitudes de información de OACNUDH y considera que la solución a la crisis se complica.

“Es una lástima que un Gobierno no responda y, además, que seamos acusados de ser parciales. Nuestra imparcialidad justamente se basa en el hecho de que hemos enviado 37 solicitudes de información al Gobierno, dándole la oportunidad de contrastar las declaraciones que hacemos. Si el Gobierno no acepta esa cooperación y, además, aprueba unas leyes que son contrarias a los estándares de derechos humanos y sigue cometiendo violaciones, la verdad es que la solución del problema se vuelve cada vez más complicada”, dijo.

Para Brunori, Ortega pierde la oportunidad de hacer las cosas bien al negarse a recibir ayuda para superar la crisis sociopolítica en el país “cuando uno te ofrece apoyo para superar una crisis y dado que vienen elecciones en noviembre y el clima no es de los mejores, se esperaría que haya una apertura. El hecho de no tenerla y de cerrarse no ayuda al país. La considero una pérdida de oportunidad para hacer las cosas bien”

El funcionario asegura que no pierde la esperanza de que Ortega reconsidere aceptar el apoyo y que permita reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes “Nunca perdemos la esperanza de que haya una reconsideración. Esas reformas electorales han sido pedidas por la OEA, por el Parlamento Europeo, por la Alta Comisionada en el informe de 2019. Todavía hay tiempo para poderlo hacer, aunque mientras más corto sea ese tiempo, menos posibilidades de que el proceso sea altamente participativo. Una vez más reiteramos nuestra disposición de apoyar al Estado”, indicó.