Consejo de Derechos Humanos de ONU conoce este jueves informe sobre Nicaragua

El colectivo de Derechos Humanos Nunca + destacó la importancia de la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular de la presentación del informe sobre Nicaragua de la Oacnudh prevista para este jueves 25 de febrero.

“Esto implica que Nicaragua vuelve a estar en la revisión de parte de las Naciones Unidas en la revisión sobre los Derechos Humanos del país, recientemente la Alta Comisionada de Derechos Humanos emitió un informe en el que da una radiografía sobre la situación de Nicaragua a tres años de la crisis desde el 2018 y que hasta el momento no se ha resuelto. En sus conclusiones refiere que Nicaragua no ha admitido su responsabilidad sobre estas violaciones de derechos humanos, no ha cumplido con las recomendaciones que le ha dado en el pasado” explico la abogada Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos.

Desde 2019 el Consejo de Derechos Humanos, CDH, máximo órgano en materia de Derechos Humanos, debido al profundo deterioro de los DDHH en Nicaragua otorgó un mandato específico mediante resolución a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que orienta el monitoreo y seguimiento de la situación del país.

Mandato que desde ese año se realiza de manera remota debido a que el régimen en 2018 expulsó a todos los organismos internacionales de Derechos Humanos y no ha permitido su ingreso para el monitoreo de la gravísima situación que vivimos los nicaragüenses desde ese año.

De igual manera se conoce que a través del informe de la Alta Comisionada, que el régimen de Daniel Ortega tampoco está realizando acción alguna para encontrar soluciones a la crisis. La Alta Comisionada se une al concierto internacional en las demandas de reformas electorales para garantizar elecciones justas y transparentes, el problema es que el tiempo se acaba.

El régimen de Ortega no da signo alguno ni voluntad alguna de cara a salir de esta crisis y de cara al restablecimiento de los derechos de los nicaragüenses y la implementación de acciones que permitan el retorno de la democracia.

El Colectivo demanda a la comunidad internacional y a las instancias de derechos humanos, tanto del sistema regional como universal, que continúen monitoreando la situación del país que día a día se deteriora, sobre todo este año que está marcado por las próximas elecciones, por la incertidumbre, por la represión y la impunidad.