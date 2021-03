OPS desautoriza consentimiento informado para vacuna covid-19 que exige Minsa

La Organización Panamericana de la Salud, OPS, prácticamente desautorizó al Ministerio de Salud de Nicaragua que obliga a quienes se apliquen la vacuna de la covid-19, firmar un documento de "consentimiento informado". La OPS no recomienda a los gobiernos pedir la firma.

“Cada país, cada ministerio, puede tomar una decisión en aspectos relacionados a la responsabilidad de la entidades sanitarias durante la campaña de vacunación”, aseguró Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS y aclaró, “el uso de este tipo de documento no es parte de las recomendaciones”. Esas declaraciones las brindó el representante de OPS durante una conferencia virtual este miércoles reportó AP.

Sylvain Aldighieri dijo que ese tipo de requerimientos no es recomendable porque desalienta la vacunación.

“Lo que queremos es facilitar conjuntamente con los ministerios un despliegue rápido y eficiente para lograr coberturas suficientes en personas con factores de riesgo y en zonas remotas sin zonas complicadas”, expresó el experto.

El documento del consentimiento informado circuló semanas atrás en redes sociales y expresa, “eximo al gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud de toda responsabilidad ante eventos relacionados con ello (la vacunación)”.

El epidemiólogo Leonel Argüello manifestó semanas atrás a 100% Noticias que aunque las personas firmen el atípico "consentimiento informado" para una vacuna, el MINSA y el régimen no quedarán exonerado por los efectos que pueda causarle la vacuna anticovid.

"Eso no te exime de responsabilidad legal, vos me firmaste que te opere, yo te opero, y te fue mal en la operación, yo no puedo decir ah no vos me firmaste el consentimiento ya ese es problema tuyo que quedaste mal. Yo sigo siendo responsable del resultado final, para que estemos claros. Hay alguna gente que me ha llamado que me dicen es un documento para exonerar al Ministerio de salud vos no tenés que exonerar a nadie, es una responsabilidad del gobierno protegerte como es una responsabilidad del gobierno promover que la gente se vacune, promover activamente que se vacunen porque es urgente… es su responsabilidad educar a la gente para que la gente con información pueda decidir vacunarse o no” manifestó el especialista en la salud" explicó el Dr. Argüello.