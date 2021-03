Monseñor Álvarez: “Los verdaderos libertadores no sé auto presentan como ungidos o mesías”

“Los verdaderos libertadores vienen del desierto, no sé auto presentan como ungidos o mesías”, expresó Monseñor Rolando Álvarez, en un mensaje directo a los aspirantes a la presidencia de la República de Nicaragua por parte de las fuerzas de oposición en el país. Álvarez llamó a los precandidatos a “bajarse” de las alturas y caminar con el pueblo.

“Los Nicaragüense estamos asistiendo lo que pareciera una pre campaña electoral, interesante ejercicio si se hace con humildad, con respeto, lo hemos dicho insistentemente los verdaderos libertadores vienen del desierto, no sé auto presentan como ungidos o mesías, no se auto presentan como los salvadores, no necesitan presentarse así, tampoco en pedestales, ni como los incuestionables, ni se le suben los zumos pensando que lo único que falta buscar es a su segundo presentándose como autorreferentes o autorreferenciales como si todo lo dieran por un hecho y pensando que el resto tiene que estar en torno a ellos, no”, manifestó Álvarez.

En su homilía, Monseñor señaló que los aspirantes deben de compartir y convivir con el pueblo, para eso deben “bajar” de las alturas. “los verdaderos libertadores son respetuosos saben caer en tierra como el grano de trigo, se bajan de las alturas, si es que estuvieran en ellas para caminar con el pueblo o para compartir y convivir con el pueblo. No agitan, ni embravecen las aguas de los mares sino que saben proponer sus ideas y pensamientos con claridad, serenidad, profesionalidad, sin atacar ni descalificar”, indicó.

Álvarez llamó a la feligresía a estar “atentos” del momento decisivo para construir una gran nación, en referencia a los comicios electorales. “Antes bien dando razones de lo que piensan y proponen, que el señor nos conceda a los nicaragüenses estar atentos para los momentos decisivos para poder construir una gran nación, una nueva Nicaragua donde todos sin excepción estemos sentados a la mesa y sean los pobres, siempre los pobres quienes ocupen el lugar central”, dijo.

Aspirantes empatados

Este fin de semana circuló una encuesta filtrada por el periódico La Prensa de la firma internacional CID-Gallup refleja que Medardo Mairena, Cristiana Chamorro y Miguel Mora están empatados técnicamente en cuanto al porcentaje de opinión favorable del pueblo de Nicaragua encuestado. La revelación de la encuesta fue el aspirante presidencial Miguel Mora, quien por primera vez fue incluido en una encuesta de Cid-Gallup y aparece entre Mairena y Chamorro.

La encuesta, se realizó de manera presencial entre enero y febrero y se consultó a 3,010 personas de 120 municipios del país. Esta es una de varias macroencuestas que realiza tanto Cid-Gallup y Borges y Asociados, informó el Diario.

Por orden descendente los resultados de la encuesta son: Medardo Mairena, con 29%; Cristiana Chamorro 28%; Miguel Mora, obtuvo 27%; Félix Madariaga 24%; Juan Sebastián 23%; Violeta Granera con 21%, José Antonio Peraza 13%; Arturo Cruz 11%; Luis Fley 10%; y George Henríquez obtuvo 10% de opinión favorable.