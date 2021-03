Movimiento campesino denuncia detención ilegal de conductor y ocupación de vehículo

El movimiento campesino de Nicaragua interpuso denuncia de la detención ilegal del conductor Bernerd José Noguera a quien la tarde de este jueves la policía trasladó a la estación V de Managua. Noguera fue liberado pero el vehículo en el que se movilizaba, sigue ocupado por lo cual exigen que le regresen su vehículo.

“El día de ayer teníamos una reunión con el movimiento autónomo 18 de abril y saliendo del local donde estamos con el líder Medardo fue abordado el microbús donde iban 3 personas más incluyendo la silla de ruedas de un discapacitado que iba en el vehículo mío y procedieron a detener el vehículo, requisaron a las personas, al vehículo le tomaron fotos les dijeron a las otras personas que se tenían que ir a pie y al vehículo le montaron dos oficiales y una patrulla custodiándolo y se lo llevaron” denunció Isidro Córdobas del movimiento campesino de Carazo.

Asimismo, manifestó que pensaron que el vehículo iba a ser trasladado al distrito V de Managua, pero fue llevado al depósito vehicular. Al momento que fueron requisados por la sancionada policía le quitaron el celular al conductor Bernerd.

“Nos dirigimos al depósito luchamos para que nos dieran al menos la silla de ruedas porque andábamos al discapacitado que es del movimiento 18 de abril, recuperamos la silla de rueda, pero el vehículo quedó retenido ahí. Le dijeron varias cosas, ¿para quien trabajas? ¿cuanto te pagan?, ¿porque haces esto, porque halaba gente y otras cosas, hoy me dirigí a la Ajax Delgado donde nos dijeron que nos presentáramos y el boleo de siempre, tránsito no sabe nada, la jefatura no sabe nada que es con el comisionado Bladimir” manifestó Córdoba.

El conductor Bernerd Noguera explicó, “al momento de la requisa nos pidieron los documentos, nos tomaron fotos e incluso uno de los oficiales me dijo montate en el microbús que te voy a tomar una foto con el microbús y de ahí me dijeron seguí a la patrulla y se me montaron 2 oficiales atrás y uno adelante, me quitaron el teléfono, pensé que íbamos al chipote o alguna otra delegación, pero llegando a Plaza Inter me dijo que íbamos para el depósito” expresó.

El asesor legal de la Comisión de Derechos Humanos Pablo Cuevas señaló que esta acción es una evidente situación de abuso de autoridad cometida por los oficiales de la sancionada policía sandinista al momento de la ocupación y retención del vehículo y de los ciudadanos, lo que también podría catalogarse como una persecución política.