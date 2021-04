Ejército calla ante denuncia de complicidad en espionaje, asalto, confiscación y cárcel a 100% Noticias

Lucia Pineda Ubau, directora de 100% Noticias continúa exigiendo al Ejército de Nicaragua una respuesta al reclamo y denuncia que ha hecho a esta institución, sobre los ataques, espionaje, toma y confiscación del medio. Desde los terrenos del Ejército ubicado en frente de las instalaciones del Canal confiscado de facto, se mantuvieron por varios meses paramilitares y fanáticos sandinistas realizando labores de espionaje, asedio, amenazas con armas al personal de 100% Noticias en el 2018. Todo previo al asalto del medio el 21 de diciembre de ese año.

Lea Además; Vuelve asedio a 100% Noticias del carro cuya placa está involucrada en caso de narcotráfico

“Les voy a recordar el episodio que ocurrió con 100% Noticias y es un reclamo público que hice en ese momento y es un reclamo público que lo mantengo hoy, hoy, hasta la fecha incluso el señor Álvaro Rivas, Coronel del Ejército y vocero se lo hice saber y lo llamé por teléfono y hasta el momento no ha dado la cara, a 100% Noticias, ¿por qué el Ejército facilitó el terreno que estaba en frente del canal 100% Noticias, ese terreno lo facilitó para que operaran los paramilitares que nos asediaban, día y noche, nos vigilaban y prestaron ese terreno para el espionaje hacia el medio de comunicación y el personal de 100% Noticias durante el 2018” denunció Lucía Pineda.

De igual manera la Directora de 100% Noticias manifestó que a través de las imágenes grabadas por los camarógrafos del medio de comunicación quedó evidenciado que en dicho terreno se llegaban a estacionar paramilitares quienes grababan a las personas que entraban y salían de las instalaciones del canal, asimismo solicitó a los colegas del diario La Prensa que si se les da nuevamente la oportunidad de entrevistar a los funcionarios del Ejército de Nicaragua le hagan ese cuestionamiento en referencia a los ocurrido con 100% Noticias.

Lea Más: Turbas orteguistas asedian a 100% Noticias

“Y cuando tenga la oportunidad los colegas del diario La Prensa les voy a pedir ese favor por que no le hacen esa pregunta… el Ejército no ha respondido a eso y son cómplices mientras no me digan lo contrario, no me demuestren lo contrario o no me digan algo contundente… o que expliquen aunque las imágenes se explican solas que los paramilitares estaban en el terreno del Ejército vigilando, espiando, asediando, amenazando con armas, hostigando a todo el personal de 100% Noticias son cómplices de la censura y de la toma y asalto de 100% Noticias” agregó Pineda.

Ejército fue coautor

Por su parte el abogado exiliado, Yader Morazán analizó el actuar del Ejército en relación a lo ocurrido con el medio de comunicación “mas que cómplices son cooperadores necesarios es decir la cooperación necesaria en nuestro ordenamiento jurídico le da una equivalencia a un responsable como coautor porque sin la participación de este difícilmente se logra llevar a cabo esas ilegalidades” dijo Morazán en 100% Entrevistas.

“Eso es como el conductor de un carro de aquellos que roban el banco, sin ese conductor no pueden llevar a cabo la función del acto ilícito, obviamente el día de mañana este conductor no va a decir, no si yo no he hecho algo ilícito yo solamente manejaba y podrá decir dónde está el delito en manejar. Entonces ya la ley previene situaciones como esas y le da un rango de cooperador necesario que lo mete como parte del plan global y por tener interés en el resultado, que quiere decir que la misma responsabilidad de aquel que llegó al banco con una pistola, amenazó a todos y robó el botín es la misma responsabilidad que tiene la persona que facilitó la ejecución de ese delito” explicó Morazán.