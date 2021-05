Periodista David Quintana agradece a nicaragüenses por apoyo en pago de multa

10 a.m.

El director y periodista del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana, recolecta dinero para pagar una multa que le obligó a pagar el Poder Judicial, por el supuesto delito de injurias y calumnias, en un caso tildado como “político” en contra la prensa local. El juez José Martínez Velázquez del Juzgado Quinto Local Penal de Managua, impuso a Quintana la pena máxima para el delito de calumnia, que es sancionado con 300 días multas que corresponde a trece mil quinientos córdobas.

“Es una demanda sólo por haber dado cobertura de prensa a un caso específico donde está involucrado una persona afín al FSLN, un ex camarógrafo de Canal Tn8, por lo que tengo que pagar 13,400 córdobas, por haber informado”, expresó el periodista a EFE.

Quintana agradeció a la población que se sumó a la recaudación de fondos “1 córdoba para Quintana”, el comunicador debe pagar el total de la multa a más tardar el 10 de mayo.

“Lo más curioso de esto es que la población nicaragüense estuvo apoyando y respaldando, hay gente que te dio cinco córdoba, una señora en Matagalpa me llamó mucho la atención porque me llamó que tenía una gallinita y no tengo dinero, pero tengo una gallina la voy a vender y te voy a mandar decime dónde, le dije muchas gracias de todo corazón pero mejor la cocinamos y llego a comerla, pero la intención del pueblo ha sido enorme, pero el apoyo a la prensa independiente es grande porque ha sido robada, golpeada, encarcelada y está siendo asediada”, dijo

Para el reportero, la campaña de recolección refleja que el régimen de Daniel Ortega se sostiene por las armas “el pueblo Nicaragua córdoba a córdoba, de grano en grano, de voz en voz en todo el territorio nacional mandaron al Quintana que es lo mismo que decir prensa independiente, agradecemos a todos los nicaragüenses por apoyar, esto refleja que el régimen sólo está sostenido por las armas”

Quintana, fue declarado “culpable” por el delito de “calumnias” en perjuicio de Junieth Dávila Cruz y Nelson Enrique Vásquez Oporta, por publicar una denuncia de desalojo.