Opositora denuncia constante asedio, Policía y fanáticos sandinistas la vigilan

La ciudadana Alvalleniz Mendoza, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH el asedio del que está siendo víctima por parte de agentes de la sancionada policía sandinista desde 2018, por haber participado activamente en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, en apoyo a los estudiantes.

“He venido a la CPDH porque es la única opción que tengo para denunciar, me han torturado, estuve detenida, me pegaron un balazo el 23 de junio, estuve hospitalizada en el Vivian Pellas en 2018, y no solo eso me detienen en la calle, me vulgarean, a como son ellos, los policía, degenerados no les interesa quien sea la persona, ellos saben que no tienen ningún derecho de ofender a las personas, cada quien tiene su forma de pensar y de decir” comentó Mendoza en su denuncia ante la CPDH, este jueves.

De acuerdo con las declaraciones de Alvalleniz Mendoza, la sancionada policía ha arreciado el asedio en los últimos 15 días en su domicilio y con pruebas en la mando, videos y fotografías exigió que cesen el asedio en su contra.

“No sé lo que yo les tengo para que estén llegando, ellos mismos, (vecinos) también se prestan para estarme llevando policías a mi casa, yo a la policía no le debo, ellos dicen que yo soy golpista” expresó la denunciante.

Decenas de citas policiales

Por su parte Pablo Cuevas asesor legal de la CPDH señaló, “nosotros hemos observado una situación donde ella ha sido victima constante, ayer le llegó una última de las decenas de citas que le han llevado autoridades policiales del distrito VII, además es vigilada lo que es una violación a su privacidad, es vigilada por los ciudadanos denominados CPC que son personas con características fanáticas que se dedican a vigilar a sus vecinos, la CPDH reitera su acompañamiento a doña Alvalleniz Mendoza” dijo Cuevas.