“Ladrones, descarados, sinvergüenzas”, es el reclamo que hizo el ciudadano Lester Castro a dos agentes de tránsito por aplicarle multas antojadizas por supuestamente invasión de carril. En redes sociales, Castro denunció que en menos de dos meses la policía le aplicó la misma multa.

“vengo saliendo de Managua del carril derecho, vengo de frente agarro mi carril derecho y este oficial que está aquí con número de chip 25894 todas las mañanas, lunes, martes y viernes, paso por aquí y entró a mi carril derecho, me tiró los papeles al suelo porque no se los quise agarrar, ando mi circulación, rodamiento y placa, sencillamente porque a él le place me está multando y como no le agarre los documentos los tira al suelo, esta es la segunda vez en menos de dos meses que me multan”, expresó Castro.

En el vídeo que se viralizó en redes sociales, el ciudadano encara al oficial por multarlo sin justificación alguna, esta acción es parte del plan “recaudatorio” que ejecuta la policía desde hace dos años.

“Me multa porque simplemente a ellos la policía le ronca, el pueblo está cansado de esta robadera descarada, son unos sinvergüenzas ladrones que le están robando al pueblo, no he hecho ni el nombre de Dios para vender y este desgraciado ya me robó, todas las mañanas pasó aquí y este sinvergüenza me está robando descaradamente sos un ladrón porque me estás robando porque te place, que sea Dios el que te juzgue porque mientras estés con ese uniforme le va a seguir robando a la gente sinvergüenza", manifestó Castro

Además, el denunciante reclamó que nadie multa a los agentes policiales cuando invaden carril o se tiran la luz roja “qué barbaridad hasta cuándo y a ustedes quienes los multan, ellos cuando se tiran la roja ¿quién les dice a ellos cuando invaden carril? nadie les dice nada”

El Informe de Ejecución Presupuestaria de enero a junio del 2019 del Ministerio de Hacienda destaca que, en promedio, cada mes la institución policial recaudó C$17.88 millones, es decir, un promedio diario de C$596,166. En 2017, los ingresos por multas fueron C$219 millones.

Los nicaragüenses son agobiados por los altos precios de los combustibles, encarecimiento de los productos de la canasta básica y las multas antojadizas de la policía de tránsito.