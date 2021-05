Wilton Gutiérrez: “estoy feliz porque ya estoy con mi mamá" al fin juntos madre e hijo

El pequeño Wilton Gutiérrez de 10 años edad quien fue abandonado por traficantes de migrantes en Río Grande, Texas, Estados Unidos, luego de una larga espera, ya está con su mamá. Meylin Obregón, quien aseguró a Telemundo sentirse muy feliz de estar junto a su hijo, quien permaneció dos meses en un centro de detención de migrantes.

“Me siento muy feliz y contenta hoy es un día muy especial para mí por tener a mi niño que por fin me lo dieron, me sentía contenta y al mismo tiempo triste cuando estaba con él porque no lo traía conmigo y hoy fue el día mas especial ya que no regresé sola ya regresé con mi niño” expresó Meylin en declaraciones a Telemundo que le ha dado seguimiento a este caso.

Según Meylin lo primero que hizo fue abrazarlo y decirle que le amaba mucho y que ahora ya estarían nuevamente juntos.

El menor de edad manifestó sentirse feliz por encontrarse nuevamente con su mamá, “me siento muy feliz por ya estoy junto con mi mamá… la quiero mucho porque tardé tanto tiempo sin verla y yo quería estar con ella” expresó el pequeño Wilton Gutiérrez.

Según el reporte del medio se desconoce si el menor y su madre viajarán a Miami Florida a casa de su tío Misael Obregón quien había puesto su hogar para reunificar a ambos, o si tanto Wilton y Meylin permanecerán en el albergue de San Benito en Huston Texas por un tiempo.

La Madre del menor ha pasado por más de 6 semanas en el albergue de San Benito a la espera que se diera finalmente el rencuentro definitivo, entre ella y su hijo Wilton. Durante este tiempo realizó 12 visitas al albergue en el que se encontraba el menor, mientras las autoridades migratorias de los Estados Unidos finiquitaban el proceso de reunión.