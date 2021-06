Fiscalía acusa a Cristiana Chamorro y la inhibe para ocupar cargo público

El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio Público inhibieron a la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro para ocupar cargos públicos porque supuestamente no está en pleno “goce” de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un "proceso penal" por el presunto delito de lavado de dinero, bienes, activos y otros, en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCH)

“Hoy mismo, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra; prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, en contra de María Lilly Delgado Talavera, María Lourdes Arroliga Vanegas y Guillermo José Medrano”, reza el comunicado.

LEER MÁS: Chamorro señala un "rosario de violaciones" en la detención de sus excolaboradores

Agregan “Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”

El comunicado de la fiscalía se contradice con el Arto. 47 de la Constitución Política que establece "Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia

ejecutoriada de interdicción civil"

#ÚLTIMAHORA Fiscalía sandinista acusa a Cristiana @chamorrocris y la INHIBE por "gestión abusiva, falsedad ideológica, en concurso real con lavado de dinero" Le imponen restricción migratoria y la "inhabilitación para cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos" pic.twitter.com/oiXGTcrliI — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 2, 2021

El jurista José Pallais calificó como una “barbarie” las acciones de la fiscalía que “irrespeta” las leyes al condenar a una persona sin que exista una sentencia firme de un juez.

“No, nos asombra absolutamente es una barbarie totalmente arbitraria, contrario, a todo lo dispuesto en la Constitución al condenar a una persona a una pena sin proceso, sin haberla escuchado, sin derecho a la defensa, sin sentencia y convertirse el Ministerio Público en un juez que sanciona, por sí antes sí, en un caso totalmente politizado arreglado con el único objetivo político de inhibir a la candidata más fuerte de la oposición, es una actuación descarada que definitivamente define que este régimen no cree en la democracia, no funciona bajo sus reglas, la democracia es un obstáculo para su abuso del poder”, manifestó Pallais.

SEGUIR LEYENDO: Crece la violencia en el contexto electoral de Nicaragua, según un observatorio

Chamorro Barrios, que dirigió la Fundación Violeta B. de Chamorro hasta su cierre, en febrero pasado, es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el sandinista Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.

Analista advierte más inhibiciones

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, advirtió que las inhibiciones van a continuar debido a que Daniel Ortega quiere elecciones a su medida “las inhibiciones arrancaron van a seguir con ese mismo papelito que hizo la fiscalía que han usado la ley como les da la gana y han deshecho la ley, lo que se viene son más inhibiciones, si alguno de estos candidatos a la presidencia cree que Daniel Ortega va a detener las inhibiciones, Ortega quiere enfrentarse Mickey Mouse un muñequito cualquiera quién no va a representar ningún riesgo”

LEER MÁS: El régimen y sus asociados

"Quiero expresar mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra Cristiana Chamorro, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional. Hoy más que nunca es necesaria la mayor unidad posible frente a la dictadura", manifestó Félix Maradiaga, precandidato presidencial.

La activista Haydee Castillo sostiene que Ortega ya decidió el “camino” que va a tomar en un proceso electoral en el que va a competir solo contra el mismo “¿Qué impacto puede tener esto en la comunidad internacional? Es clarísimo que este proceso electoral no puede ser reconocido por ningún estado nacional como legítimo. Una dictadura criminal la diplomacia le tiene sin cuidado, hago un llamado a la oposición no es el momento de estar con formalismo, con mecanismos, con una serie de procedimiento, es el momento de cerrar filas entorno a la libertad de Nicaragua, convocarse de emergencia a trabajar día y noche para hacer una estrategia que confronte al régimen y le arranqué toda la libertad que no la va a ceder por su propia voluntad”

Tamara Dávila de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) expresó que Ortega tiene “terror” a los aspirantes opositores “representa un estorbo para la dictadura Daniel Ortega sabe que los candidatos y las candidatas como Cristiana o Félix son candidatos que realmente le puede arrebatar el poder por eso estás voladeras de cabeza, es una arbitrariedad que muestra el terror de Daniel Ortega”

Mi apoyo irrestricto al derecho de quienes emigraron o se exiliaron por razones políticas, a aspirar a candidaturas. No hay justificación para las inhibiciones. #SIANICARAGUA #NICARAGUA — Cristiana Chamorro (@chamorrocris) June 2, 2021

Cinco extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, incluida Chamorro Barrios y la corresponsal de la cadena hispana Univision en Nicaragua, María Lilly Delgado, son investigados por la Fiscalía.

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".

Mientras hoy #CostaRica recibe al canciller de #Nicaragua y @SecBlinken se reúne con éste en el encuentro con representantes @sg_sica, un fiscal al servicio del régimen #OrtegaMurillo dicta orden para impedir una candidatura más en las elecciones,ahora la víctima es @chamorrocris pic.twitter.com/9yhonGw1zD — Laura Chinchilla M. (@Laura_Ch) June 2, 2021

Por ese caso la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y la copropietaria del canal 100 % Noticias Verónica Chávez.