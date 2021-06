Congresistas Albio Sires y Mark Green rechazan acusaciones infundadas contra Cristiana , urgen por sanciones

Los congresistas Albio Sires, y Mark Green, Presidente y miembro respectivamente del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en el hemisferio occidental, condenaron las "tácticas de Daniel Ortega" por las acusaciones "infundadas" contra Cristiana Chamorro.

“No es una elección cuando el titular del cargo actual elige quién puede competir. Las acusaciones infundadas contra Cristiana Chamorro y sus colegas son la última táctica de Daniel Ortega para eliminar a la oposición política y mantener su control autoritario del poder a cualquier costo. Estas acciones desesperadas muestran lo que Ortega hará para evitar una elección creíble. Condenamos las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por su gobierno y exigimos al régimen que deje de allanar la casa de Cristiana Chamorro y de detener a ella y sus familiares" expresaron en un comunicado conjunto ambos congresistas.

Así mismo exigieron la liberación inmediata e incondicional de Walter Gómez, Marcos Fletes y las decenas de otros presos políticos que han sido detenidos arbitrariamente en Nicaragua y demandaron tanto a la Administración de Joe Biden como a la Unión Europea sanciones contra funcionarios de la fiscalía.

