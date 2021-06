El aspirante presidencial Félix Maradiaga confirmó que el Ministerio Público lo citó para que se presente el lunes 7 de junio a las 11 de la mañana. La citatoria no especifica ninguna causa penal ni la condición. Esta semana, Maradiaga presentó su intención de participar en el proceso de escogencia de candidatos presidenciales de la plataforma opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).

"La tarde de hoy recibí una citación del Ministerio Público, para presentarme ante dicha entidad el lunes 7 de junio a las 11 de la mañana. La citatoria no especifica ninguna causa penal ni la condición en la cual estoy siendo citado, lo que reafirma la arbitrariedad e indefencion jurídica a la que está sometida la ciudadanía nicaragüense", informó Maradiaga.

El precandidato señaló que todas sus acciones en pro de la democracia, de la defensa de derechos humanos y búsqueda de justicia, las ha realizado en estricto apego a los principios de no violencia, coherencia, ética e integridad.

"Desde el año 2018 se me hicieron una serie de acusaciones judiciales injuriosas con el propósito de callarme. No lo lograron antes y no lo lograrán hoy. Reitero mi firme compromiso con los anhelos de que la nación nicaragüense encuentre una ruta de democracia y justicia, para todo nuestro pueblo", indica

Maradiaga dijo que atenderá la citatoria del Ministerio Público "con toda la serenidad de quien nunca a cometido ningún acto ilícito. Reafirmo mi solidaridad hacia todos los hermanos nicaragüenses que sufren encarcelamiento político y juicios amañados. La verdad está de nuestro lado"

El aspirante es el precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). En el 2018, el régimen abrió tres procesos judiciales en contra de Maradiaga, el primero por supuestamente entregar "armas" a jóvenes en la Upoli, la supuesta vinculación con el caso del "Palidejo" y el último respecto a las gestiones en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Hoy Arturo Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, fue detenido por la sancionada policía sandinista "está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo", detalló el Ministerio Público, en un comunicado.

El Ministerio Público indicó que Cruz aparentemente atentó contra la "Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", que entró en vigor en diciembre pasado.

Dicha legislación inhibe de optar a cargos de elección popular a quienes son considerados "traidores a la Patria", mismos que enfrentan penas de dos a 20 años de prisión.