Juez impone cárcel a Arturo Cruz por 90 días, audiencia se realizó sin sus abogados

El aspirante opositor presidencial Arturo José Cruz Sequeira estará 90 días detenido arbitrariamente bajo investigación por supuestamente atentar contra la “sociedad” nicaragüense de conformidad con la Ley No. 1055 “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz” .

En una nota de prensa, el Ministerio Público informó que se presentó solicitud de ampliación a 90 días del plazo para investigar “Arturo José Cruz Sequeira, quien está siendo indagado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”

Según la institución, Cruz fue puesto a la orden del Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencias, dentro del plazo constitucional de las 48 horas para la realización de la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales. “La judicial admitió en la audiencia la solicitud del Ministerio Público, ampliando el plazo para la detención e investigación hasta los 90 días”, reza el comunicado

La fiscalía sostiene que la detención se realiza de conformidad con el artículo 253 bis de la Ley 1060, Reforma y Adición al Código Procesal Penal, “la ampliación del plazo para la investigación y detención judicial por la gravedad y complejidad del delito denunciado, como es el delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional; y porque existe la probabilidad de que el investigado pueda obstaculizar el proceso”

Recurso exhibición

Un recurso de exhibición personal a favor del precandidato a la Presidencia de Nicaragua por la oposición Arturo Cruz, quien se encuentra detenido desde el sábado pasado, fue presentado este lunes ante los juzgados de Managua, informó su defensa.



El abogado Elton Ortega explicó a periodistas que presentó esa acción legal debido a que ya se ha vencido el plazo de 48 horas que establece la Ley para que el Ministerio Público presentara ante los juzgados una acusación formal contra Cruz, exembajador nicaragüense en Estados Unidos.



#LoÚltimo Le aplican a Arturo Cruz ley de los 90 días. Lo presentan a juzgados a la audiencia de "garantías constitucionales" sin sus abogados. Cruz estará preso por 90 días https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/bCR3SDgA3O — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 7, 2021

"No ha sido traído a los juzgados (de Managua), no hay acusación presentada en su contra, y no sabemos por qué delito" está detenido el aspirante presidencial desde el sábado pasado, indicó el letrado, que calificó el caso como "irregular" .



"La irregularidad es que ya se vencieron las 48 horas (después de su detención) y no ha sido presentado" ante los juzgados de Managua, puntualizó.



Cruz, de 67 años y que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Daniel Ortega entre 2007 y 2009, fue arrestado el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, cuando regresaba de una gira por Washington, según informó el Ministerio Público.

En esa gira, Cruz declaró su convicción de que Nicaragua será suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que será apartada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) y que el Congreso estadounidense aprobará la Ley Renacer para sancionar al círculo de Ortega.



El Ministerio Público y la Policía Nacional explicaron que Cruz es investigado por supuestamente violar la "Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz", que lo inhabilitaría a aspirar a cargos públicos.