Confirman que la opositora Violeta Granera está presa en el Chipote

"Ya desayunó, hoy solo se va a recibir líquidos, porque tienen suficiente comida" es lo que policías de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote habrían dicho a algunos familiares de los líderes opositores presos, entre ellos la líder de la Unidad Nacional, UNAB, Violeta Granera.

La familia de Granera logró confirmar este sábado que se encuentra en El Chipote, luego que fue "sustraída" de su casa de habitación por el Comisionado Vladimir y se la llevó en un vehículo sin distintivo de la institución policial. El Comisionado Vladimir llegó a la casa de Granera a las 7 de la noche del viernes y le dijeron que alistara una maleta con ropa y sus medicinas.

La comida sólida no la aceptaron a la familia de Granera la mañana y medio día de este sábado. Los oficiales dijeron a todos los familiares de los líderes opositores que supuestamente "tenían demasiada comida guardada y eso les están dando" y solo les aceptaron todo lo que era líquido.

Preocupa salud de Pallais

El Dr. José Pallais, líder opositor integrante de la Coalición Nacional, ha sido público que a su familia le preocupa sus múltiples problemas de salud. Hace dos días Jilma Herdocia, esposa del Dr. Pallais agradeció en un video por las oraciones de los nicaragüenses ante este momento difícil que pasan como familia.

El Dr. Pallais fue detenido en su casa de habitación el 9 de junio por el sancionado Comisionado Fidel Domínguez. Desde ese día la familia de Pallais no ha tenido acceso a verlo y les preocupa su "integridad física y mental".

Según el comunicado 01-2021 del 11 de junio, emitido por el Ministerio Público, se realizó la audiencia inicial al Dr. Pallais y no se precisa ante qué juez lo presentaron, no permitieron la presencia del abogado escogido por el Dr. Pallais y en el comunicado no se precisa si le nombraron defensor de oficio y tampoco en el sistema de recepción de causas no aparece nada del caso de Pallais.

En la audiencia se decretó detención por 90 días como parte de la "ampliación" de las investigaciones que hace la fiscalía por supuesta "traición a la patria"