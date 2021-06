Periodista Sergio Marín se exilia ante ola de amenazas del régimen

El periodista Sergio Marín Cornavaca, director de La Mesa Redonda informó este martes que decidió salir de Nicaragua, ante las amenazas directas del régimen de Daniel Ortega contra su persona.

“Me vi obligado por amenazas directas del régimen a abandonar el país”, dijo Marín Cornavaca este martes durante su programa de entrevistas transmitido a través de Facebook y YouTube.

“Estoy bajo resguardo, gracias a los consejos que me dieron no solamente en el seno de mi familia, sino amigos directos y muy queridos que me han apoyado a lo largo de estas largas jornadas de comunicación que hemos venido teniendo”, continuó.

El director de La Mesa Redonda, sostuvo que después de meditar y escuchar consejos de su familia y amigos, decidió exiliarse, saliendo del país el domingo 20 de junio.

“No tengo derecho de hacer sufrir a mi familia por mi terquedad de estar en Nicaragua, y tomé la decisión el domingo de abandonar mi país”, manifestó. “Estoy comprometido a seguir informando la verdad de los hechos desde donde me encuentro”, apostilló.

El también miembro de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) destacó que el periodismo de Nicaragua debe estar al lado del pueblo y seguir denunciando al régimen de Ortega.

La decisión de Marín Cornavaca, se da luego que el régimen de Daniel Ortega ordenara una nueva fase de detenciones a periodistas que ha encendido las alarmas en los gremios de prensa para intentar silenciar toda voz crítica.

El director de este medio de comunicación rechazó las capturas arbitrarias en contra de periodistas. “No es posible que una vez más el periodismo nicaragüense se vea enfrentado a estas aberraciones por parte de la dictadura en turno. Porque antes el periodismo fue digno también en la lucha contra el somocismo y demostró que siempre iba a estar al lado del pueblo”, declaró.

En la nueva redada contra la prensa independiente del país, la Policía Orteguista ha secuestrado al periodista y aspirante presidencial Miguel Mora el domingo por la noche, el lunes allanó la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro para capturarlo, este anunció hoy que también decidió exiliarse; asimismo el lunes fue secuestrado el periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza.

Tomado de La Mesa Redonda