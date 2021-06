Periodista y director de Radio Camoapa, Juan Carlos Duarte, comparece ante el Ministerio Público

El periodista y director de Radio Camoapa, Juan Carlos Duarte, compareció ante el Ministerio Público, en calidad de testigo, por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante opositora Cristiana Chamorro Barrios, por la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro y por el que se ha citado a más de una treintena de comunicadores.

“Fue una entrevista básica para cumplir con la obligación, preguntaron sobre la relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que ha sido capacitaciones, fortalecimiento del conocimiento, becas, nosotros no hemos hecho absolutamente nada malo, lo que hemos dicho está apegado a la verdad”, manifestó Duarte.

El director de Radio Camoapa, lamentó el exilio de algunos comunicadores por amenaza de ser encarcelados por el régimen sandinista y recordó que a sus 14 años le tocó exiliarse.

“Temor no creo, no hay algún motivo seguimos trabajando y esperamos que se pueda continuar (...) todo eso es lamentable me tocó vivirlo en el año 1987 cuando tenía 14 años es una decisión muy difícil, ojalá todos pudiéramos estar acá en Nicaragua”, dijo

Duarte considera que el ejercicio periodístico es fundamental para la construcción de una democracia.

Georgina Ruiz, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), informó que las preguntas que realizaron los fiscales estaban al margen de la ley “fueron preguntas precisas sobre el trabajo que realiza como periodista, respondió a todas las preguntas que le hicieron y obviamente como él lo mencionó existe la posibilidad como en todo proceso investigación que lo vuelvan a llamar”

Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".



Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.