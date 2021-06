Periodista Eduardo Montenegro abandona exilio en EEUU y comparece en fiscalía

El periodista y director de Notimatv, Eduardo Montenegro compareció ante el Ministerio Público por un caso de presunto lavado de dinero por el que se investiga a la opositora Cristiana Chamorro Barrios, por la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y por el que se ha citado a más de una veintena de comunicadores.

Al salir, Montenegro informó que declaró en calidad de testigo en el caso contra la fundación y aclaró que no ha incurrido en ningún delito.

“Hemos recibido capacitaciones lo normal como todos, pero si uno se siente un poco mal porque no hemos hecho nada malo, no hemos cometido ningún delito”, manifestó

Además, el director de Notimatv informó que el fiscal lo interrogó sobre el trabajo periodístico del medio de comunicación, sin mencionar la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual castiga con cárcel la propagación de noticias falsas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población.

“Es un fiscal bastante interesante lo que te puedo decir (...) me consultaron sobre el trabajo periodístico en el medio de comunicación”, dijo Montenegro escuetamente, quien explicó que se encontraba en Estados Unidos y viajó a Nicaragua para atender la cita de la fiscalía debido a que no tienen nada que ocultar.

“Yo estaba en Estados Unidos y decidimos venir a dar la cara, no queremos quedar tachados que por no asistir a una cita te puedan pasar a imputados hay que decir las cosas como son, (...) a la primera cita no pude asistir, pero vengo a la segunda (...) ahorita no tenemos planes de salir, vamos a continuar trabajando en lo que se pueda cómo lo están haciendo ustedes”, dijo el periodista.

Montenegro llamó a continuar realizando un periodismo responsable con valores cristianos, éticos y humanos “Oremos y entreguémonos a Dios y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante y que Dios nos proteja somos gente de bien”