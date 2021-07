Verónica Chávez: "¿Ya viene papá?" pregunta hijo con discapacidad de Miguel Mora recapturado por régimen

A 11 días de la recaptura arbitraria contra el precandidato presidencial, Miguel Mora, su esposa y periodista Verónica Chávez, reporta a Mora como desaparecido debido que desconoce en qué centro de detención se encuentra recluido. Chávez visita tres veces al día el Complejo Policial Evaristo Vásquez o Auxilio Judicial para entregar alimentos y bebidas, pero la sancionada policía sandinista solo permite el ingreso de agua.

“Cuando yo pregunto, me dicen, sí aquí está (Chipote) pero hasta que yo lo vea voy a tener seguridad para decir si realmente él está ahí y cómo se encuentra, mientras tanto es un desaparecido” manifestó Chávez en una entrevista al programa Esta Noche.

Su cónyuge reiteró que ningún detenido pierde sus derechos humanos por eso insistió en el respeto a la integridad física, asesoramiento jurídico, derecho a la salud e ingreso de alimentos.

“No estamos demandando nada malo, nosotros no estamos pidiendo nada que no le corresponda a él (Mora) lo capturan siendo inocente, pero según esa orden pierde el derecho a su libertad, pero no pierde sus derechos humanos, Miguel debe tener derecho a su alimentación, abogado, visitas familiares y salud, todo lo que corresponde según las leyes de nuestro país”, explicó.

¿Dónde está papá?

Otra realidad que le toca enfrentar a la familia Mora Chávez, es la ausencia de Miguel Mora frente a su hijo menor con discapacidad, quien todos los días pregunta ¿Dónde está papá? La periodista narra lo difícil que es contestar esa y otras preguntas que realiza Miguelito, quien percibe que algo pasa en casa.

“Miguelito es un niño especial con parálisis motora, todo lo entiende, la primera vez fue duro explicarle que no estaba su padre, y ahora cuando vinieron a recapturarlo a la casa con la violencia con la que vinieron él (Miguelito) ha quedado como nervioso y no para de preguntar por Miguel, entonces no sé ni qué responder, ni qué decirle y luego si amor ya viene, tranquilo, anda haciendo un mandado y no se le olvida ¿ya viene papá? me pregunta, si amor ya viene entonces lo abrazo y suspira, él sabe que pasa algo”, cuenta Chávez, quien trata de contener las lágrimas.

En Esta Noche, Chávez aseguró que no va a descansar hasta que los todos los presos políticos sean liberados “mi esperanza, como la esperanza de todos los familiares de los presos políticos están en la libertad en que los liberen pero mi esperanza está en Dios que es el único que va a sacarnos adelante (...) mi grito y el de todos los nicaragüenses es libertad para los presos políticos que nos permitan ver a nuestros familiares que nos dejen es un derecho que permitan en mi caso un permiso especial para que el niño vea a su papá y no sea mayor afectado el niño”, dijo.

Esta es la segunda vez que el régimen de Daniel Ortega detiene al periodista Miguel Mora, la primera vez fue el 21 de diciembre del 2018, pasó 6 meses preso junto a la periodista Lucía Pineda Ubau. Ambos fueron liberados bajo una supuesta Ley de Amnistía. Además, Ortega despojó a Mora del canal de televisión 100%Noticias de forma ilegal, así como la redacción de Confidencial del periodista Carlos Fernando Chamorro.