Ivania Álvarez, líder opositora abandona Nicaragua

11:19 a.m.

La líder opositora en Nicaragua Ivania Álvarez, decidió exiliarse tras el constante asedio en su casa de habitación y de familiares. Álvarez confirmó a 100% Noticias esta difícil decisión de abandonar Nicaragua. Álvarez es integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, (AMS) que es parte de la Unidad Nacional (UNAB)

"He decidido salir de Nicaragua a raíz del asedio y hostigamiento de la Policía Nacional y paramilitares. El último mes he tenido que cambiar muchísimas veces de casa y todas las casas a las que he ido han sido asediadas" escribió Álvarez.

Agregó que "es una decisión muy difícil en un momento como este. Siento que Nicaragua necesita apoyo, necesita ayuda" manifestó la líder opositora, que tenía una gran capacidad de organización en los territorios.

Álvarez espera que desde el exilio pueda seguir aportando de "poder seguir haciendo mi trabajo desde un lugar más seguro. Vivir con asedio por más de dos año y haber estado en la cárcel no ha sido tan duro como tener que salir de Nicaragua" expresó.

"Creo que lo más importante es resguardar la vida y resguardar la libertad para poder seguir apoyando" explicó.

En un escrito que envió Álvarez a 100% Noticias argumentó que no está abandonando la lucha por la libertad de Nicaragua, si no que da este paso para poder seguir accionando desde un espacio más seguro.

"Si bien muchos pensarán que estamos huyendo del régimen o que estamos abandonando la lucha, no es así. Simplemente se trata de seguridad y el rango de acción que te puede dar estar en un espacio más seguro" dijo Álvarez quien es del grupo de los "aguadores" que fueron encarcelados en noviembre del 2019 y liberados el 30 de diciembre de ese mismo año.

Tras la intensa persecución, varios líderes de oposición como Luis Fley, exprecandidato presidencial tuvo que irse al exilio, así también jóvenes excarcelados políticos como Bayron Estrada, Nahiroby Olivas, Ángel Rocha, Lenin Salablanca, Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo conocido como la "loba".

Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en prisión a casi 150 presos políticos, de los cuales 26 son líderes de la oposición encarcelados desde hace más de un mes e incluyen a seis precandidatos presidenciales.