Fiscalía cita nuevamente a la periodista Verónica Chávez para este martes

El Ministerio Público citó para este martes a las 8:30 de la mañana a la periodista Verónica Chávez, ex directora ejecutiva de 100% Noticias, en el caso abierto por supuesto "lavado de dinero" contra Cristiana Chamorro, Marcos Fletes y Walter Gómez, dice el citatorio.

Chávez confirmó que asistirá al Ministerio Público. La cita fue emitida el pasado 23 de julio. Esta sería la segunda ocasión que la fiscalía cita a la periodista.

El pasado 25 de mayo Chávez asistió a fiscalía, ese mismo día desfiló el director de Radio Corporación Fabio Gadea Mantilla, las periodistas María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga y el exfuncionario de la Fundación Guillermo Medrano.

“Me preguntaron cuál era mi cargo y funciones en 100%Noticias dije que era la ex directora ejecutiva, que era una periodista que tenía un programas de mujeres, se limitaron a preguntarme la relación de lo que fue 100% Noticias porque yo les recordé a ellos que el canal fue confiscado, ya no existe, en todo caso sería en los años en que estuvo 100% Noticias, además yo no era representante legal de la empresa”, dijo la periodista.

Chávez aclaró que 100% Noticias opera desde Costa Rica, tras el asalto y robo de las instalaciones del medio en la tanto ella y Mora dirigían.

Actualmente el medio digital está bajo la dirección de Lucía Pineda Ubau.

Miguelito pregunta por su padre

Chávez es esposa del periodista y exdirector de 100% Noticias y precandidato presidencial Miguel Mora, quien este lunes cumple 36 días de haber sido secuestrado por el régimen de Daniel Ortega.

"Como familia nos dicen que está en el Chipote pero no tenemos 100% la certeza de cómo están, pero esperamos que esté ahí” dijo Chávez a 100%Noticias.

Chávez informó que hace tres semanas solicitó un permiso especial para que su hijo Miguel Mora, un menor con discapacidad, pueda visitar a su padre, sin embargo, la policía aún no autoriza la solicitud.

“No han permitido que los familiares lo veamos tampoco su abogado, no ha tenido ningún contacto, nada, ni una llamada, no permiten simplemente y te dicen que tiene que ser con un permiso judicial y si uno mete el escrito no contestan, no dicen nada, he metido un permiso especial con una solicitud para una visita especial de Miguelito Mora, es un niño especial y Miguelito necesita ver a su papá, es una violación total a la niñez y a los derechos humanos no sólo de la familia y de su papá sino también de los niños, Miguelito todos los días preguntan ¿Dónde está papá? ¿ya viene papá? es una crueldad”, manifestó