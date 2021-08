Régimen de Daniel Ortega impide salir del país y quita pasaporte a Marcos Carmona de CPDH

El régimen de Daniel Ortega impuso restricciones migratorias al secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, sin que exista un proceso judicial en su contra. En estos momentos dos patrullas policiales rodearon las instalaciones del organismo.

Carmona informó que pretendía viajar a Estados Unidos por razones personales, se encontraba en la fila para abordar cuando un oficial de migración le solicitó el pasaporte trasladándolo a la oficina de migración que se ubica en el aeropuerto internacional.

“Pensé que era un chequeo rutinario, pero me señala que lo tenía que acompañar a la oficina migratoria y pregunté ¿cuál era el motivo? él solamente dijo acompáñame por favor, (...) luego en una forma prepotente el funcionario me dijo que no iba a salir del país porque tenía retención migratoria le señalé que, si había algún proceso o una orden judicial, me dijo que no tenía conocimiento de eso que sólo estaba cumpliendo instrucciones de la dirección superior”, relató Carmona.

➡️Existe presencia policial en las afueras de las instalaciones. pic.twitter.com/rm7zyvvWy4 — Comisión Permanente de Derechos Humanos (@CPDHNicaragua) August 6, 2021

El secretario ejecutivo de la CPDH denunció que no solamente le impidieron salir del país, también le quitaron su documento de viaje “Este funcionario me dijo que el pasaporte quedaba retenido dado la decisión de las autoridades superiores, hubo mucha presencia de personas afines al gobierno, decidí retirarme el aeropuerto sin el pasaporte”

Carmona considera un abuso por parte de funcionarios del régimen, por lo cual agotará todas las vías legales para recuperarlo “están limitando mi derecho como nicaragüense como lo establece la Constitución Política, están violentando derechos y garantías constitucionales, imposible que un funcionario esté por encima de la Constitución que querrás movilizarte a cualquier lugar y venga cualquier autoridad y te usurpé tus documentos personales sin dar explicaciones correspondientes”

La CPDH rechazó las acciones de los funcionarios del régimen Ortega Murillo “no es de conocimiento de la Comisión sobre ningún proceso abierto, ninguna medida aplicada por ningún juez competente con respecto a las limitaciones del ejercicio de los derechos de ningún ciudadano y en particular del ciudadano Marcos Carmona”, dijo Denis Darce, secretario ejecutivo adjunto de CPDH.

Mientras tanto, la abogada Carla Sequeira manifestó que interpondrán un recurso de exhibición personal por las amenazas que recibió Carmona por parte de funcionarios “vamos a realizar todas las gestiones que estén a nuestro alcance, interponer un recurso de amparo ante la situación que se vivió el día de hoy por migración y extranjería, así como un recurso de exhibición personal por las amenazas que se está realizando por parte de migración puesto que estamos claro que esta situación la restricción migratoria solamente se puede realizar a través de un auto firmado por un judicial, pero actualmente no existe ningún proceso ningún tipo de circunstancias clara por la cual se niegue la salida del país”