Creativo de Riverdale, hijo de Francisco Aguirre Sacasa impulsa petición para liberar a su padre

El director creativo de la famosa serie de Neflix Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, hijo del ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Aguirre Sacasa, puso en marcha la campaña Justicia para Francisco en la que exige la liberación de los presos políticos que mantiene en las cárceles el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El guionista y director Creativo de Archie Comics informó que tienen 16 días de no saber nada de su padre “Hoy es #Riverdale día de estreno. Y el 75 cumpleaños de mi mamá. También es el primero sin mi papá en más de 50 años. Fue detenido en Nicaragua”

Aguirre Sacasa pidió a sus seguidores firmar una petición a favor de los prisioneros políticos “ayude a traerlo a casa firmando esta petición https://bit.ly/FreeFAS#FreeFrancisco”

Today is #Riverdale premiere day. And my mom’s 75th birthday. It’s also her first one without my dad in over 50 years. He was arrested in Nicaragua. We haven’t heard from him in 16 days. Please help bring him home by signing this petition https://t.co/ZEeWKyDfI4 #FreeFrancisco pic.twitter.com/jkw9Bxgq6D