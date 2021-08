Estafan a ciudadana de Bluefields, le saquean su cuenta bancaria por 18 mil dólares

La ciudadana Nazira Pineda denunció que fue víctima de estafa por sujetos desconocidos quienes saquearon sus cuentas bancarias por la suma de casi 18 mil dólares. Pineda responsabilizó a la entidad Lafise Bancentro por no emitir una alerta de transacciones inusuales.

Pineda informó que recibió una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Mario Guerrero quien supuestamente estaba interesado en el alquiler de una vivienda ubicada Bluefields, luego que ella publicó fotografías de viviendas disponibles para rentas.

Guerrero le dijo que era ingeniero costarricense y le solicitó un número de cuenta bancaria para realizar el depósito, horas más tarde al revisar sus cuentas se llevó el susto que fueron saqueadas.

“Comencé a explicarle las diferentes casas que tenía, después me dijo que quería hacerme el depósito del arriendo de la casa porque iba a alquilar por 6 meses que si le podía dar una cuenta bancaria le di un número de cuenta en Bancentro de una de mis cuenta que contenía 400 dólares, pero Guerrero me dijo que me iba a enlazar con otras personas entró un supuesto agente de Bancentro que si yo accedía que me hiciera una transferencia a mi cuenta, luego me enviaron un código a mi teléfono y me dicen podés entrar, yo le hago click, la persona de Bancentro continúa hablando que se estaba haciendo la transferencia qué iba a tomar un poco de tiempo que no me preocupara”, relató Pineda

Horas más tarde, al ingresar a su cuenta bancaria la víctima se entera que sus tres cuentas fueron saqueadas “agarro mi teléfono voy a revisar mis cuentas mi susto fue que las tres cuentas de Bancentro me las habían saqueado, llamé inmediatamente a Bancentro de Managua que me habían robado mi dinero me dicen que van a bloquear mis cuentas pero que el dinero ya no está”

La denunciante responsabilizó a la entidad bancaria por no emitir una alerta de transacciones inusuales “Solicité hablar con el gerente para que me explicara lo que había ocurrido, no me da una respuesta el banco, no se responsabiliza, interpuse una denuncia formal en la policía de Bluefields y dicen que necesitan la firma de juez para resolver mi caso”, dijo Pineda.

La víctima sostiene que el Gerente General de Bancentro Bluefields, Carlos Bacon se negó a recibir una carta formal en la que solicita información de los números de cuentas en los que cayó su dinero.

“¿Dónde está la seguridad del banco?, preguntó la denunciante, quien agregó “ soy una cliente de años cómo es posible que esta gente haya accedido a otras dos cuentas sacaron tanto dinero de mis cuentas 28 transacciones en menos de dos horas y el banco no tomó la amabilidad de mandarme un mensaje o una llamada por qué tanto dinero $18,000 vos sos la que estás haciendo transferencia, se supone que Bancentro es un banco de prestigio y no pudieron ver lo que estaba pasando si era yo la que estaba haciendo esas transacciones y bloquear la cuenta”, reclamó Pineda

La denunciante dijo que interpuso una queja contra el banco en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), pero no le han dado respuesta.