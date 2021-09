Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil en celdas de castigo empernadas, siguen interrogatorios

Después de 80 y 81 días de prisión, Tamara Dávila y Ana Margarita Vijil respectivamente, recibieron la visita de sus familiares. Ambas están en celdas de "castigo empernadas" y totalmente "aisladas" conoció 100% Noticias.

"De Tamara, aislamiento extremo, no comparte celdas con nadie, está en celdas de aislamiento, está en celda empernadas, nos preocupa el aislamiento extremo en el que se encuentra" comentó a 100% Noticias un familiar.

El pasado 12 de junio Dávila fue arrestada por policías que allanaron su casa de habitación en Managua, "la golpearon durante el allanamiento, en la nariz, le sacaron sangre" denunció su familia al conocer el relato de Tamara durante la visita.

"Denunciar que la sacan todos los días a interrogar (de 2 a 3 veces diario) y ejercen violencia machista donde le mencionan como una forma de tortura sicológica el tema de su hija, que es una mala madre que su hija está sufriendo, es una herramienta que torturadores usan sobre todo en las mujeres" destacaron sus familiares.

Dávila hace un poco de ejercicios dentro de la celda, "tiene un espacio de cielo, llega un pajarito y platica con el pajarito y le manda mensajes a su niña con el pajarito" dijeron familiares.

Vijil está debilitada

Ana Margarita Vijil, tía de Dávila, capturada el 13 de junio junto a la icónica exguerrillera Dora María Téllez, tiene problemas de salud, "está demacrada, muy pálida, no la están sacando a patio sol a ninguna de ellas, tuvo una infección estomacal severa, está debilitada y no puede hacer ni el mínimo de ejercicio en la celda" revelaron sus familiares tras la visita.

Los familiares de Dávila y Vijil consideran que la autorización a visita "no es ningún regalo del régimen" y más bien la "otorgaron de forma tardía" y destacaron que "esto no borra la desaparición forzada. Ese crimen de lesa humanidad no se borra y sigue vigente, si esta situación de desaparición después de habernos mostrado a nuestros familiares y nos vuelven a negar ese derecho de verlos, ese crimen se va a volver a cometer y se continuará con desaparición forzada" denunciaron.

Tanto Dávila y Vijil han perdido peso considerablemente "sobre todo Ana Margarita quien además tiene una anemia profunda e infección estomacal severa"