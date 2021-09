Opositores José Pallais demacrado y Violeta Granera "flaquísima", relatan familiares

9:25 a.m.

Familiares de los opositores Violeta Granera y José Pallais lograron verlos, después de 84 días incomunicados, ambos lucían con pérdida de peso pero fuertes espiritualmente. El Ministerio Público acusó a Granera y Pallais de ser los presuntos autores de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Uno de los hijos de Granera informó a 100%Noticias que la sancionada policía sandinista les permitió una visita de 30 minutos con los prisioneros.

“Mi mamá pensaba que la iban a interrogar de nuevo porque no les dijeron que habían visitas. Cuando entró no logra reconocer que quien entraba era su hijo, luego se levantó, abraza, besa a mi hermano y ahí estaba la policía filmándolos, luego los dejan solo en una oficina”, expresó

Su hijo manifestó que Granera está “flaquísima”, no la han golpeado pero es sometida diariamente a intensos interrogatorios “La sacan a tomar sol dos veces a la semana, la entrevistan tres veces a diario, dijo que se distrae porque solo babosadas le preguntan. Hay policías que son malcriados pero hay otros que son gente”

Además, el hijo de Granera dijo que su madre le preguntó cómo avanzan las negociaciones y si la comunidad internacional se había olvidado de ellos.

“No saben absolutamente nada de lo que está pasando afuera, ni rumores. Imagínate que preguntó cómo van las negociaciones, se le contó lo de CxL, y que La Prensa la cerraron. Luego preguntó si la comunidad internacional ya se había olvidado de ellos. Mi hermano le dijo que no, que todo el mundo estaba pendiente, orando”.

También agregó “estoy fuerte, no voy a claudicar” dijo Granera a su familiar.

La familia Sandino Granera explicó que Violeta se encuentra acompañada por la abogada María Oviedo, frente a la celda está Juan Lorenzo Holmann y en una diagonal Suyen Barahona.

“A veces les dan las cosas, a veces no. Comen ahí, en la mañana y noche gallo pinto, el agua siempre se la dan, a veces le dan la leche o electrolit que le mandamos. Me pidió una sábana porque tiene que cubrirse con el colchón pues hace mucho frío”.

Pallais desesperado

De igual forma, Jilma Herdocia, esposa del jurista José Pallais informó a 100%Noticias que lo vio demacrado y con pérdida de peso.

“Nos llevan custodiados a una salita, luego fotografías y videos a la entrada y salida, dice que no lo han maltratado, ha tenido acceso a médico, no sabe de los otros capturados, está incomunicado, no sabe lo que pasa en el país, está pálido, ha perdido peso”, dijo Herdocia.

Según su cónyuge, preguntó por la familia y luego sobre la audiencia inicial “este viernes es la audiencia inicial, se van a constituir en el Chipote, su abogado es Mario Rey Delgado, ya en juzgado proveyeron para darle intervención de ley como su abogado”

Aunque la esposa Pallais no le preguntó directamente, deduce que “está solo en la celda, está desesperado por salir, no le permiten hacer nada, no le permiten ni un libro y jamás aceptaron que uno les lleve libros para leer. Yo lo veo terriblemente demacrado y con una sustancial baja de peso y pálido”.