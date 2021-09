Supuestas pruebas contra Miguel Mora son 5 tweets y video manipulado, donde analiza contexto en Nicaragua

9:45 a.m.

El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio Público, presentó como supuestas pruebas contra el periodista Miguel Mora, cinco tweets donde expresa su opinión y analiza el contexto nacional. Aunque Mora fue amnistiado en junio del 2019 para su excarcelación, la fiscalía presenta un video manipulado del propagandista afín al régimen Max Blumenthal, a quien Mora le habría dado entrevista en julio del 2018, donde analiza escenarios de la situación en el país en ese entonces.

“Yo solo no puedo prever una guerra civil, puedo prever un golpe de sentado, guerra civil, golpe de estado se pueden dar, a como miro sanciones económicas, a como miro retirado de visas, bloque económico puede ser, lo que miro en los estados unidos, es haciendo una operación tipo noriega, en panamá, van agarran a esa familia, se la lleva y que no se meta el ejército, en dos días 24 horas esto está solucionado, si fuera esa la intervención norteamericana. Entonces yo lo que veo, en vez que los Estados Unidos, den armas, o hagan como lo de la contra, que venga y haya una operación tipo Noriega. Eso es un escenario que no se puede descartar” recoge la acusación de lo que habría dicho el exdirector de 100% Noticias, en 2018.

Durante la audiencia inicial de este lunes, Mora estuvo representado por al Dr. Gerardo González Riega y alegó que esas declaraciones “seguramente sacado de contexto se le imputa a mi defendido las expresiones que tuvo en esa entrevista (…) y que “él está emitiendo opiniones en el ejercicio de su derecho constitucional (…) la Constitución Política de Nicaragua nos garantiza la libertad para opinar, aunque la opinión fuera grave es una libertad de opinión eso no es constitutivo de ningún delito” aseguró

El defensor de Mora recordó la Ley de Amnistía, aplicada a Mora en el 2019 para refutar el hecho que le quieren imputar del año 2018 “por lo que debe de considerarse no puesto, ya que estos hechos están dentro del contexto de la ley de amnistía y cubre este hecho (…) por lo que mata la línea del tiempo” alegó González. Además que la fiscalía no describe la “conspiración” ni si está en el grado de tentativa o consumada ni en qué consistió el “menoscabo a la integridad nacional”.

El defensor del periodista Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias y precandidato presidencial, aseguró en audiencia que no hay delito de “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”.

Otra “prueba” absurda

Juristas han dejado claro que las acusaciones contra los periodistas y opositores constituye una violación al derecho de opinar y del ejercicio periodístico. La defensa de Mora insistió en la audiencia inicial que estos hechos “no se pueden considerar punibles”

Estos son los cinco tweets, con los cuales a fiscalía dice que es “prueba” de la conspiración para cometer menoscabo:

“Europeos claros de la situación en Nicaragua: Mañana se votan las sanciones en contra de la dictadura sandinista. Re encarcelamiento de Amaya Eva Coppens, fue destacado por varios diputados. No se descarta que sancionen a Daniel Ortega y Rosario Murillo”, publicado el 18 de diciembre del 2019 por Mora, según el monitoreo que hizo un policía que está ofrecido como testigo.

“La Corte Suprema Sandinista al filo de ser sancionada”, con este análisis de Mora según fiscalía el 9 de enero del 2020, es “clara alusión a su deseo de imposición de sanciones a la instituciones” dice el Ministerio Público controlado por el dictador Daniel Ortega.

“En fecha 13 de octubre de 2020, el acusado Miguel de los Ángeles Mora Barberena, mediante la plataforma digital de twitter, con la finalidad de incitar a la injerencia extranjera manifestó lo siguiente: “Agradezco en nombre de mi esposa, Señor Almagro, sus palabras. Nicaragua espera la declaración de ilegitimidad de esta criminal dictadura sandinista, no nos fallen” escribió la Fiscalía. Vale destacar que en esa fecha paramilitares protegidos por la Policía en Masaya cometieron el delito de tentativa de asesinato en contra de la periodista Verónica Chávez, esposa de Mora. En esos días Mora denunció acuerpado por el CENIDH, al dictador Daniel Ortega, a su consuegro el jefe policial Francisco Díaz, de tentativa de asesinato de Chávez. La fiscalía engavetó denuncia.

“En fecha 26 de abril de 2021, mediante la plataforma digital Twitter, el acusado Miguel de los Ángeles Mora Barberena, difundió y compartió una publicación de 100% Noticias comentando lo siguiente: “El Reino Unido sancionó este lunes a Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista (FSLN) por abusos de corrupción y violaciones de derechos humanos”, esto según fiscalía es su “prueba” de conspiración para cometer menoscabo, compartir un reporte de un medio.

“En fecha 04 de junio de 2021, mediante la plataforma digital Twitter. El acusado Miguel de los Ángeles Mora Barberena, con la finalidad de incitar a la injerencia extranjera, compartió una publicación de 100% Noticias y comentó lo siguiente: “EE.UU preara sanciones contra el régimen de Ortega por arresto de Chamorro” expone la fiscalía.

Durante la inicial, el abogado pidió la reprogramación de la audiencia ya que tuvo que pegar carrera para conseguir el expediente, pero fue rechazado por la judicial Karen Vanessa Chavarría Morales, del juzgado noveno de distrito penal de audiencias. Así mismo la jueza rechazó nuevamente la solicitud de enfrentar el proceso bajo otra medida cautelar que no sea la prisión para el cuido de su hijo Miguelito, quien tiene una discapacidad.