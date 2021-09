Sergio Ramírez conmovido con pedido de ciudadanía de honor costarricense

San José, 23 sep (EFE).- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en Costa Rica, se mostró este jueves conmovido y agradecido con una iniciativa de siete expresidentes costarricenses que propusieron al Congreso otorgarle la ciudadanía de honor y la nacionalidad.



La iniciativa "me honra y me conmueve; así como es motivo también de mi profundad gratitud el respaldo que la presidenta del Poder Legislativo ha dado a la solicitud", expresó Ramírez en sus redes sociales, quien además dio "mil gracias a los expresidentes por honrarme de esta manera".

Ramírez, quien fue vicepresidente cuando Daniel Ortega presidió Nicaragua por primera vez, entre 1979 y 1990, tiene una orden de arresto en su país por "realizar actos que fomenten e incitan al odio y la violencia", pero él sostiene su inocencia y atribuye la acusación en su contra a represalias del líder sandinista por alzar la voz en rechazo de su administración.



Este jueves los expresidentes costarricenses Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís, enviaron una carta al Congreso en la que solicitan "que honre la lucha por la libertad y declare a Sergio Ramírez como ciudadano de honor de Costa Rica y como titular de la nacionalidad costarricense"



"Recientemente esa dictadura la emprendió contra uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos, Sergio Ramírez, quien hoy es víctima de amenazas, acusaciones acompañadas de órdenes de captura y persecución, lo cual le imposibilitará regresar a su patria", indica la carta.



La misiva resalta que la vida de Sergio Ramírez se ha caracterizado por su constante lucha por la defensa y promoción de las libertades de expresión, culturales, civiles y políticas, así como el ejercicio de los derechos humanos



"He vuelto a vivir a Costa Rica con mi esposa Tulita, forzado al exilio, después que hace más de medio siglo venimos a este país apenas recién casados, y aquí nacieron nuestros tres hijos, Sergio, María y Dorel; aquí encontramos amistades entrañables, y tuve la dicha de participar en aquellos años de la vida cultural costarricense, de la que siempre me he sentido parte, lo mismo que de la vida ciudadana del país y de su gente", expresó Ramírez.



El escritor nicaragüense aseguró que los costarricenses son gente "acogedora no sólo conmigo y con mi familia, sino con los miles de nicaragüenses que, forzados por las dictaduras que hemos padecido, han encontrado siempre amparo y solidaridad en esta tierra de libertad y democracia".



"Un día, que llegará más temprano que tarde, respiraremos en Nicaragua esos mismos aires, porque un pueblo digno, sacrificado y valiente no puede ser condenado siempre a vivir bajo el yugo de la tiranía, y los nicaragüenses tendrán el derecho de elegir libremente a sus gobernantes, igual que los costarricenses".

La orden y acusación legal contra el escritor nicaragüense ocurre en medio de una ola de arrestos que ha llevado a prisión a 36 líderes opositores y profesionales independientes, en el contexto de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo.



En dichas elecciones Ortega busca su tercera reelección consecutiva, para un cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa como vicepresidenta.