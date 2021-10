Rosario Murillo : "No es como odio que se construye un país", tras detención de dos empresarios

Tras la detención arbitraria del presidente y primer vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, la sancionada Rosario Murillo justificó los arrestos al señalar que tienen que cuidar y defender la “soberanía”. Al mismo tiempo que tildó de “manos criminales” a los nicaragüenses que salieron a las calles con las banderas azul y blanco en 2018.

“Los pecados capitales el odio, la envidia, ambición, arrogancia y el espanto destructivo, el vende patrismo porque el que no ama a su patria comete pecado capital (...) la paz es el camino, la convivencia armoniosa y respetuosa, soberanía y dignidad porque nos toca amar, cuidar y defender la soberanía (...) estamos llamados a cumplir misiones trascendentes”, dijo Murillo

En su acostumbrada alocución, la sancionada vicepresidente tildó de “manos criminales” a los nicaragüenses que salieron a las calles con la bandera azul y blanco en 2018.

“Cómo mancharon la bandera azul y blanco de la patria manos criminales como llenaron de sangre las comunidades, las comarcas y como quisieron enfermar el corazón de las personas dividiéndolo, separándolos o poniendo los unos contra otros, pero no pudieron ni podrán (...) Dios garantiza camino de vida no de muerte, caminos de familia, de valores porque no es como odio o con culturas extrañas y ajena que puede construirse una sociedad (...) el odio, la ambición, el vende patrismo hace 3 años fue un paréntesis, delirio de dominio, delirio y servilismo de los dominados aquí, unos cuántos los mismos de siempre un paréntesis corto”, manifestó Murillo

Al mismo tiempo, Murillo exigió “respeto” a las potencia “exigimos respeto y esa potencia que se han enseñado sobre los patrimonios culturales y naturales de los pueblos heroicos del mundo, potencias tendrán que incorporar alguna vez el respeto a su léxico a su diccionario y a sus prácticas”

También insistió en que no es con “odio” que se construye una nación, horas después del arresto arbitrario a dos empresarios críticos a su régimen “el respeto entre unos y otros porque el odio es un monstruo que carcome tantos corazones, a quiénes han querido llenar de odio les decimos, ese no es el camino, es visible y evidente que ese no es el camino y a quienes ven a otras latitudes esperando que se siga sembrando el odio que ellos proponen porque fueron a buscar la destrucción, que han proclamado la que fueron a pedir a ellos les dijimos no es como odio que se construye un país, no es como odio que se vive como familia no es como odio”