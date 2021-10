Monseñor Álvarez denuncia amenazas contra nicaragüenses que decidieron no votar

Monseñor Rolando Álvarez denunció que algunos nicaragüenses están siendo obligados y amenazados con ir votar en los próximos comicios electorales, sin embargo, el religioso instó a los creyentes a resistir a los chantajes e intimidación.

“El amor nos hace libres porque para ser libres, porque para ser libres nos liberó Cristo. Durante estos días he escuchado de algunos fieles que ante la dramática situación que vivimos los nicaragüenses su decisión ya ha sido tomada en la inviolable dignidad de su conciencia. Sin embargo, afirman son amenazados para obligarlos a manifestar lo que no desean, manifestar o para hacer lo que no quieren hacer” denunció

En este sentido, el religioso instó a los creyentes a resistir frente a los chantajes y todo tipo de intimidación.

“Les recuerdo una vez más, el miedo paraliza y enferma, nadie ni nada amenazas, chantajes o acciones y ningún tipo de intimidación pueden intervenir en una decisión tomada libremente en lo más sagrado que poseemos todos los seres humanos la conciencia”, manifestó

Álvarez llamó a los fieles a no permitir “imposiciones externas” “no permitan bajo ningún punto de vista que imposiciones externas interfieran o intenten violentar aquellas decisiones ya tomadas en el interior sagrado, no lo permitan, decidimos y actuamos en nuestra inquebrantable libertad interior sin miedos que paralizan y enferman”.

Monseñor recordó al pueblo nicaragüense que son hijos de Dios con dignidad sin importar las adversidades “somos un pueblo con dignidad, la dignidad de los hijos de Dios que a pesar de todas las adversidades y aún cuando las puertas se nos han cerrado a nosotros nos queda esa inquebrantable fuerza libertad interior que nos vuelven a unir como pueblo en un mismo pensar, en una misma decisión ya tomada, en una misma acción”