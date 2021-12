La opositora Samanta jirón estudiante de periodismo fue reportada como desaparecida la noche del 9 de noviembre por organizaciones opositoras

Carolina Jirón, madre de la joven opositora Samanta Jirón detenida el pasado 9 de noviembre por agentes de la sancionada policía sandinista en Managua informó que su hija fue trasladada a la cárcel de mujeres “La Esperanza” luego de permanecer en las celdas preventivas del distrito III en la capital.

“Yo iba a diario al distrito III a dejarle desayuno, almuerzo, su ropa de vez en cuando pero el miércoles que yo llegué por la mañana, la oficial que estaba ahí recibiendo la comida me dijo que ella ya no se encontraba ahí luego, me dirigí yo ahí al penal de Tipitapa y la muchacha que estaba en la puerta me dijo que iba a confirmar si está ahí porque ya no sabía se fue para adentro y luego salió y me dijo que sí, que ella se encontraba ahí” dijo Jirón a 100% Noticias.

De igual manera manifestó que logró entregar la paquetería pero debió presentar su récord de policía además de su cédula en fotocopia y original.

“Nos dijeron que no nos podía dejar pasar porque teníamos que llevar récord de policía porque yo andaba con mi otra hija, entonces récord de las dos, además de la fotocopia de cédula, la cédula original y dos fotos tamaño carnet que eso lo podía llevar al día siguiente para que pudiera entrar. Ayer nosotros llegamos con esos documentos, nos dejaron pasar y nos recibieron la paquetería, unas cosas que le llevaba” explicó la madre de Samanta.

Asimismo, agregó que la primera visita podría ser el 24 de diciembre.

“Me dijeron que la primera visita iba a ser dentro de 21 días entonces creo que cae como el 24 y que supuestamente pues ese día iba haber una visita especial por lo que era 24 de diciembre” agregó Carolina Jirón.

De acuerdo con declaraciones pasadas Carolina Jirón confirmó que a su hija la acusaron formalmente por la ley 1055, “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia a la soberanía y autodeterminación para la paz''.

Duro golpe para familia

Esta situación para la familia de Samantha ha sido muy dura, según detalla su madre pues habían planes y sueños que fueron truncados por el encarcelamiento de la joven estudiante de periodismo.

“La verdad ha significado algo muy duro, muy difícil de sobrellevar porque este año era la promoción de su hermano de sexto grado, ella es la que me ha estado apoyando con sus estudios. Teníamos planeado ir a su promoción, ella lo iba a sacar a su hermano, además de hacer una comidita en familia después de que saliéramos del colegio, ella estaba tan pero tan emocionada por eso” dijo Carolina llorando en el audio enviado a 100% Noticias.

Además la madre de Samantha asegura que la joven era dedicada a sus estudios y tenía como meta superarse para poder apoyarla y así evitar que su hermano pasara lo mismo que ella vivió.

“Estaba estudiando periodismo y ciencias políticas siempre estaba tratando de ser muy buena estudiante, de superarse para darnos un mejor futuro decía a mí y a su hermano para que su hermano no tuviera que pasar tantas cosas que le han pasado ella” agregó.