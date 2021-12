EEUU: al menos 200 nicaragüenses han sido deportados en los últimos diez días

10:15 a.m.

Unos 200 nicaragüenses han sido deportados en los últimos diez días, informó el abogado de inmigración, Miguel Inda-Romero en una entrevista al periodista Ivan Taylor de la Cadena Univisión 23 Miami. El especialista llamó a la Casa Blanca y senadores a observar con cuidado la migración nicaragüense.

Inda-Romero, explicó a Taylor que entre los deportados, iba uno de sus clientes que tenía una apelación pendiente.

“José, un joven nicaragüense estuvo detenido en un centro de inmigración en Louisiana, pero lo que hizo inmigración en el caso de José fue ilegal, lo deportaron cuando tenía una apelación pendiente”, señaló Inda-Romero.

LEER MÁS: México rompe récord en detención de personas migrantes, entre los que se encuentran 11 mil nicas

Según el abogado, las deportaciones ocurren por la falta de conocimiento “las deportaciones masivas se originan por la aparente falta de conocimiento de los jueces de inmigración. En Texas no están acostumbrados a ver esta cantidad de nicaragüenses y a lo mejor no están al día, no saben la actualidad de lo que está viviendo la comunidad nicaragüense”

Datos de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse revelan que en 2018 habían 4,145 casos de nicaragüenses aguardando audiencia ante un juez, cifra que se disparó en más de 34,000 mil casos hasta octubre del presente año.

SEGUIR LEYENDO: Pandemia y la crisis económica prolongan separación de familias nicaragüenses

De igual forma, estadísticas de la Patrulla Fronteriza arrojan que los nicaragüenses detenidos en la frontera sur en el 2021 fueron más de 50,000, mientras que en el 2020 se contabilizaron 2,291 capturados.

En este sentido, el especialista llamó a la administración de Joe Biden a observar la migración masiva de la comunidad nicaragüense.

“El eje del problema es que los jóvenes que están retenidos en los centros de migración en los Estados como Texas y Louisiana se les hace muy difícil obtener las evidencias necesarias, inclusive contratar un abogado que los represente en audiencias ante un juez, por lo que sus posibilidades de ganar un asilo son mínimas, sostiene que es necesario que congresistas, senadores y la Casa Blanca pongan la lupa sobre esta situación que parece empeorar”, dijo Inda-Romero a Taylor.