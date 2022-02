UDUAL rechaza cierre de universidades en Nicaragua, "no se cumplió debido proceso" piden rectificar

UDUAL lamentó la confiscación de bienes que fue acompañada con el nombramiento de nuevas autoridades que operarán en las instalaciones de las universidades canceladas.

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), rechazó la cancelación de la personería jurídica de 14 universidades privadas que funcionaban en Nicaragua. UDUAL asegura que las autoridades legislativas no cumplieron con el debido proceso lo cual viola la autonomía universitaria que la Constitución de la República Nicaragua concede a las Almas Maters.

“No se trata de negar el derecho del Estado a aplicar sanciones a las universidades que incumplen las normas que amparan su funcionamiento y que no prestan un servicio con la calidad requerida”, señalan

LEER MÁS: Diputados cancelan personería jurídica a seis ONG, entre ellas el Movimiento María Elena Cuadra

No obstante, UDUAL sostiene que el cierre de operaciones no puede imponerse legítimamente si no se justifica debidamente.“Si no se hacen conocer los análisis contables, jurídicos y otros requeridos, que prueben la validez de la determinación de prohibir el funcionamiento de las instituciones por violaciones a leyes a las que se comprometieron a apegarse”

Agregan “Llama la atención que, sin explicación proporcionada a la sociedad a este respecto, la autoridad legislativa vota, en bloque, la cancelación del permiso de funcionamiento”

También señalaron que esta decisión que no respetó el debido proceso viola la autonomía universitaria que la Constitución de la República Nicaragua concede a las universidades en su artículo 125.

SEGUIR LEYENDO: Cronista deportivo Julio “El Porteño” Jarquín se exilia por amenazas de dictadura de Daniel Ortega

Asimismo, lamentaron la confiscación de bienes la cual fue acompañada con el nombramiento de nuevas autoridades que operarán en las instalaciones de las universidades canceladas.

“Su profunda preocupación por la violación de las leyes que el propio Estado nicaragüense se ha dado, al no proceder de acuerdo al debido proceso para juzgar a las universidades y asociaciones. Hacemos un llamado a las autoridades de ese hermano país centroamericano a que rectifiquen su decisión y procedan adecuadamente”, finalizan