¿Está en venta la casa quemada del barrio Carlos Marx?, circula oferta de 300 mil dólares en redes

100%Noticias se comunicó al número WhatsApp 76281641 citado en la publicación para conocer más información

“Vendo propiedad ubicada en Carlos Marx”, se lee en la publicación colgada por la usuaria María Rodríguez en varios grupos de venta de Facebook. Añade que los documentos están en reglas y no precisa la totalidad del inmueble.

100%Noticias se comunicó al número WhatsApp 76281641 citado en la publicación para conocer más información y respondió asegurando que el monto de la propiedad es de 300, 000 dólares negociables y solo está disponible su venta. Al consultarle con quien se realiza el trato de la propiedad se limitó a responder que es “con los hijos”.

LEER MÁS: Sobreviviente del incendio en el barrio Carlos Marx: ¿Por qué razón mataron a mi familia?

A casi cuatro años las paredes carbonizadas son fieles testigos de la tragedia donde seis miembros de la familia Velásquez Pavón perdieron la vida a causa de un incendio provocado, entre las víctimas incineradas se encontraban dos menores de edad.

El incidente ocurrió la madrugada del 16 de junio de 2018 en el barrio capitalino Carlos Marx cuando paramilitares encapuchados intentaron subir al techo de la propiedad del señor Oscar Velázquez Pavón, mientras su familia dormía.

Sin embargo, el propietario se negó y fuerzas paraestatales arrojaron bombas molotov contra la vivienda donde también funcionaba un comercio de colchones. Los vecinos de la casa y familiares responsabilizaron a grupos pro-gobierno en todo momento.

“Ellos quisieron entrar y como los hermanos no lo permitieron empezaron a disparar a todos sin importar las personas, eran policías, eran civiles bien armadas. La familia que murió eran personas trabajadoras, cristianas que ayudaban a los necesitados. Aquí hay testimonios de vecinos. Yo soy vecina de ellos y puedo decir la verdad. Ellos sufrieron y nosotros sufrimos porque no pudimos rescatarlos. No pudimos ayudarlos. Nadie del barrio pudo auxiliarlos porque ellos estaban afuera con armas hasta que se fueron y ya la casa estaba quemada fue que pudimos salir y auxiliarlos”, relató una vecina.

SEGUIR LEYENDO: Impunidad a tres años de la masacre de familia en barrio Carlos Marx

Por su parte, Ana Velásquez una de las sobrevivientes de la familia dijo en su momento a la cadena internacional BBC Mundo “nos encerraron y nos quemaron vivos”.

En esta masacre murieron los abuelos Oscar Velásquez Pavón de 46 años y su esposa Maritza López Muñoz de 46 años, también su hijo Alfredo de 26, su nuera Mercedes Ráudez Álvarez de 20 años y sus nietos Matías Eliseo de cuatro meses de edad y Daryeli Osmary de tres años.

LEER MÁS: Chino Enoc pide renuncia de Rosario Murillo y la culpa por denuncia de Arturo McFields

La tragedia de ese día eclipsó la negociación del diálogo entre el cuestionado gobierno de Daniel Ortega y la oposición de Nicaragua. Seis meses después del suceso la Policía responsabilizó al Movimiento opositor 19 de Abril.