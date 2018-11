11:28 a.m.

El corresponsal de la BBC, Will Grant, habló con Cinthia López una de las sobrevivientes del incendio en la casa de la familia Pavón en el barrio Carlos Marx, ocurrido el pasado 16 de junio, cuando paramilitares y policías del gobierno de Daniel Ortega quemaron viva a la familia, incluidos dos niños.

Ese día murieron seis personas entre ellos, Óscar Pavón Velázquez y su esposa Maritza López, ambos de 45 años; Alfredo Pavón (21 años) y su esposa Ángeles Raudez (18), así como sus hijos Daryelis de dos años y medio y Matías, de apenas cinco meses.

“Toda la casa estaba incendiada, no había escapatoria para nadie. Solo recuerdo que mi papá nos agarró a todos y nos abrazó, me dice ‘hijos perdónenme porque no los puedo sacar, nos atacaron, pero que Dios los perdone’”, contó Cinthia, hija de la pareja de adultos, quien se salvó de morir quemada al lanzarse del balcón de su casa.

La otra sobreviviente es su hermana, la joven Maribel López, quien sufrió quemaduras en su cuerpo.

“Si, eran paramilitares porque yo los vi. Hay un video que es frente a la iglesia, (donde se ve) las patrullas, camionetas y eran policías, nosotros lo vimos todo. Quisiera tenerlos en frente de mi cara y que me digan por qué lo hicieron, por qué razón mataron a mi familia”, se pregunta Cinthia.

El periodista de la BBC, también entrevistó con los paramilitares que Cinthia dice son responsables de matar a su familia.

“Lo que ustedes llaman paramilitares, no somos militares, somos policías voluntarios”, dice uno que cubrió su rostro con un pasamontaña.

El día que murió la familia Pavón, Cinthia publicó un video en el que responsabilizó a Daniel Ortega por la muerte de su familia.

“Maldigo a Daniel Ortega, a su familia y a toda su descendencia”, dijo entre gritos López. “A todos por Internet les digo que toda mi familia está muerta, quemaron mi casa yo intenté salir porque me tiré del balcón... están muertos los niños, mi papá, mi hermano, mi mamá”, dijo entre lágrimas.

Vecinos dijeron en ese momento que la familia fue quemada por negarse a prestar la vivienda para que francotiradores del gobierno de Ortega se ubicaran desde el tercer piso y disparar a manifestantes que exigían la salida de Ortega del poder.

El Gobierno de Estados Unidos, a través del departamento del Tesoro responsabilizó el pasado 5 julio al comisionado general Francisco Díaz y a Fidel Moreno, secretario político del FSLN en Managua por estar relacionados con la muerte de la familia Pavón.

