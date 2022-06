Sepultan a niño que murió por una asfixia por broncoaspiración alimentaria

Este miércoles 22 de junio dieron el último adiós al menor de 1 años que fue encontrado en brazos de su madre muerto y envuelto en bolsas negras, que según medicina legal falleció producto de asfixia. Dos vecinas de Steffanny Massiel Colomer Pérez, madre del menor fallecido, relataron al diario La Prensa que esta le daba mala vida al menor y que esperan que siga en investigación, aunque Medicina Legal indicó que no habían signos de violencia física.

Cuando Aura Lila Delgado fue consultada sobre si estaban de acuerdo que de Colomer saliera de prisión esta manifestó que “no, porque ella le daba maltrato a ese niño, no le daba de comer y lo golpeaba, solo en las calles vivía, no tenía trabajo, inventó que tenía cáncer. No es posible que esa mujer salga, ella ningún problema tenía, le gustaba drogarse y le gustaba andar en las calles, ella no quería al niño y decía que lo iba a regalar”, dijo Delgado llorando al momento en que junto a otras personas daban cristiana sepultura al menor en un cementerio de Managua.

Delgado aseguró que Ana González, otra joven que se encontraba en el entierro del menor y se veía desconsolada, era la persona que cuidaba al niño. Relató que a eso de las 3 de la tarde del pasado domingo fue el último momento en el que vio al niño vivo cuando Steffanny Colomer llegó a pedirle la llave del cuarto donde habitaba.

“Me imagino que ahí fue donde todo pasó porque como a las 4:30 dicen que fue a la venta a buscar las bolsas, parece que allí fue, no sé si lo mató, si lo ahogó con la pacha, sí lo ahogó con el alimento, pero ahí fue. El domingo, ella fue la última que lo vio vivo a eso de las 3 de la tarde después de ahí no lo vio porque cuando ella llegó de trabajar a las 9 de la noche estaba en el colchón arrodillada con una sábana y con un teléfono que ella (Steffanny Colomer) se había robado”, dijo Delgado.

En ese momento González “lo primero que hizo fue preguntarle dónde está el niño y ella le dijo que estaba con la mamá de ella. Le dijo ¿estás segura? y ella dijo que sí, está con mi mamá y el niño parece que estaba en un bolso donde ella lo tenía metido ya con las bolsas negras” detalló Aura Lila Delgado a La Prensa.

Dictamen de Medicina Legal

El pasado lunes 20 de junio agentes de vigilancia y patrullaje de la sancionada Policía detuvieron a una mujer con el cadáver de su niño en una bolsa negra, que deambulaba en los alrededores del Hospital Manolo Morales.

Horas después el Instituto de Medicina Legal determinó las causas de muerte del menor "no se encontró rastros de violencia corporal".

“El menor de edad tenía residuos de alimentos, identificados como grumos de leche, es decir en cantidad abundante en todas las vías respiratorias”, explicó el médico forense.

El Instituto de Medicina Legal también detalló que harán un estudio sicológico a la madre del menor “para realizar una valoración de salud mental y una valoración de credibilidad sobre este caso que ha connotado a la población”, explicó el doctor Julio Espinoza, Director del Instituto de Medicina Legal.